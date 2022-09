Intel et Samsung dévoile un prototype de PC avec un écran étirable

Intel et Samsung dévoilent un prototype de PC avec écran étirable, une dalle de 13 pouces qui devient 17 pouces en tirant dessus.

Ces dernières années, les technologies en matière d’écran ont connu des progrès assez significatifs, permettant notamment de produire des dalles flexibles. Si l’on n’a aujourd’hui qu’un tout petit aperçu des possibilités, les entreprises de la tech réfléchissent chaque jour aux cas d’utilisation. Pourquoi pas, par exemple, un ordinateur portable doté d’un écran étirable ? C’est ce que vient de présenter Intel.

Entre plusieurs annonces assez attendues, Intel a trouvé le temps de partager une bien jolie surprise durant sa conférence Innovation 2022. Après que le PDG de Samsung Display, JS Choi, l’a rejoint sur scène, le patron d’Intel, Pat Gelsinger, a fait la démonstration d’un concept de PC avec écran “étirable” équipé d’une dalle OLED qu’il est donc possible d’étirer à loisir. En tirant sur le côté du prototype, Pat Gelsinger fait passer l’écran de 13 pouces de l’appareil à 17 pouces. Pour le dire autrement, ce concept est passé de la taille d’une grande tablette comme l’iPad Pro à celle d’un petit moniteur.

Une dalle de 13 pouces qui devient 17 pouces en tirant dessus

“Nous annonçons aujourd’hui le tout premier écran étirable 17 pouces pour PC du monde”, clamait haut et fort JS Choi devant son public. “Cet appareil satisfera des besoins très variés pour un grand écran et une pleine portabilité.” Samsung Display travaille depuis quelques années sur des écrans OLED étirables. L’entreprise sud-coréenne avait même fait la démonstration d’un prototype l’année dernière. Pat Gelsinger explique que ce concept de PC n’est qu’une option parmi tout ce qu’il est possible de faire avec les technologies d’écran OLED et de substrat plastique flexible. Ceci étant dit, ne vous attendez pas à voir débarquer à la vente un tel appareil avant plusieurs années, si tant est qu’il arrive un jour.