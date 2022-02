Intel dévoile une puce blockchain pour miner des crypto-monnaies plus efficacement

Intel dévoile une puce pensée et conçue pour faciliter le minage de crypto-monnaies, un accélérateur blockchain très efficient.

À l’heure actuelle, de nombreuses crypto-monnaies sont minées en se reposant sur les capacités des cartes graphiques (GPU). C’est d’ailleurs pour cette raison que les GPU sont si difficiles à trouver sur le marché, parce que les mineurs de cryptos en ont besoin de toujours davantage. Et c’est aussi une méthode très peu efficiente dans la mesure où le minage consomme énormément d’énergie et seuls ceux qui sont en mesure d’augmenter leurs opérations peuvent vraiment en tirer profit. Une puce pourrait tout faciliter.

Pour aider à réduire encore davantage la quantité d’énergie demandée par le minage de crypto-monnaies, Intel vient de dévoiler une puce blockchain, une puce baptisée par l’entreprise “accélérateur blockchain”. Pour l’heure, on ne sait que très peu de choses concernant cette puce, si ce n’est que, selon les propres mots du vice-président d’Intel Raja Koduri, il s’agira d’un composant bien plus efficient.

Un accélérateur blockchain très efficient

Selon Raja Koduri, “nous sommes conscients que certaines blockchains nécessitent des quantités énormes de puissance de calcul, ce qui malheureusement se traduit par une énorme quantité d’énergie. Nos clients nous demandent des solutions évolutives et durables. C’est pour cette raison que nous concentrons nos efforts à réaliser le plein potentiel de la blockchain en concevant des technologies de calcul extrêmement efficientes et évolutives.”

Et le vice-président d’ajouter : “Nous nous attendons à ce que nos innovations de circuit permettent d’atteindre un accélérateur blockchain offrant des performances plus de 1 000 fois meilleures par watt aux GPU conventionnels pour du minage basé sur SHA-256.” À l’heure actuelle, Intel aurait déjà deux gros clients : une entreprise baptisée GRIID et Block, que l’on connaissait auparavant sous le nom de Square, qui appartient à l’ancien PDG de Twitter Jack Dorsey.