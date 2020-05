Intel dévoile son CPU flagship de dixième génération : 5,3 GHz au compteur !

Les processeurs de nos ordinateurs ont grandement évolué au fil des ans. Et les constructeurs continuent d'innover pour atteindre des performances toujours plus impressionnantes. Nouvel exemple avec Intel et sa 10ème génération de CPU.

Depuis les débuts de l’informatique, les processeurs n’ont cessé d’évoluer, de devenir toujours plus performants. La route a été longue depuis la révolution amenée avec les CPU Intel dual-core. Aujourd’hui, les améliorations sont certes moins impressionnantes mais elles n’en restent pas moins intéressantes. Et ce n’est pas la 10ème génération de puces Intel qui viendra prouver le contraire. Le modèle haut de gamme est vraiment impressionnant.

Intel dévoile son CPU Intel Core i9-10900K

Le fondeur américain dévoilait récemment son CPU de 10ème génération le plus évolué, une bête dotée de 10 cœurs et pouvant fonctionner à la fréquence assez folle de 5,3 GHz. Cette bête porte un nom, celui de Intel Core i9-10900K. Ce modèle offre une vitesse de base de 3,7 GHz mais peut être boosté jusqu’à 5,3 GHz, ce qui en fait selon Intel le “processeur gaming le plus rapide du monde”. Voilà qui devrait permettre de ne pas être embêté(e) par le moindre ralentissement.

10 cœurs, 3,7 GHz de base et jusqu’à 5,3 GHz

Cela étant dit, outre ces chiffres impressionnants, les processeurs Intel sont toujours gravés en 14 nm alors que AMD obtient des résultats extrêmement satisfaisants avec son processus plus efficient en 7 nm. Reste que la vitesse d’horloge plus élevée pourrait être un argument de vente très attractif pour celles et ceux qui recherchent la puissance. Cet Intel Core i9-10900K ne sera évidemment pas franchement abordable puisqu’il sera vendu 490$. Ce nouveau CPU devrait être disponible dans le courant du mois de Mai. Gardez un œil sur les stocks de vos revendeurs favoris si vous avez l’intention de vous faire une nouvelle configuration ou de monter un nouveau PC surpuissant.