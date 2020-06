Insurgency Sandstorm ne sortira pas cet été sur PS4 et Xbox One

Le shooter tactique de New World Interactive devrait profiter du lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft pour revoir sa période de sortie.

Keith Warner (PDG) et Derek Czerkaski (directeur de production) du studio américain New World Interactive annoncent que les versions consoles current-gen d’Insurgency Sandstorm sont officiellement repoussées à une date indéterminée alors que le FPS punitif est jouable sur PC depuis pratiquement deux ans : “Bien que le développement des versions PS4 et Xbox One soit en bonne voie, nous ne pourrons pas les lancer le 25 août prochain. Nous savons que c’est une nouvelle très décevante et frustrante pour ceux d’entre vous qui attendent une sortie sur console, et nous savons que vous attendez depuis longtemps des informations inédites. Nous avons pour but de prendre plus de temps pour améliorer l’expérience du premier jeu console de notre entreprise. Ce temps supplémentaire nous permettra de livrer une version plus complète et optimisée du jeu tout en étudiant les possibilités excitantes d’une sortie sur les consoles nouvelle génération en plus de la PS4 et de la Xbox One. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension en cette période incertaine et espérons que nos fans et joueurs du monde entier se portent bien et en sécurité.”

Insurgency Sandstorm et la mise à jour Operation : Nightfall

Sur PC, Insurgency Sandstorm continue d’être mis à jour gratuitement. Avec Operation : Nightfall, les joueurs vont pouvoir s’affronter sur la nouvelle carte Tideway avec des combats nocturnes. Une IA améliorée pour réagir à la lumière et utiliser de l’équipement adéquat (lunettes de vision nocturne, lampes torches, gadgets infrarouges, etc…), de nouvelles et des éléments cosmétiques inédits sur le thème de la nuit pour les deux factions, à savoir Insurgés et Sécurité, sont également au programme.