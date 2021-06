Instagram veut élargir le partage de liens dans les Stories

Instagram teste une méthode alternative pour partager des liens dans les Stories. Celle-ci passerait par des stickers.

Comme n’importe quelle autre plate-forme sociale, Instagram se doit d’évoluer constamment si elle veut rester populaire, retenir ses utilisateurs et en attirer de nouveaux. Cela passe notamment par l’ajout de fonctionnalités ou la modification de certaines existantes. La plate-forme réfléchit actuellement à élargir le partage de liens dans les Stories.

Partager un lien sur Instagram n’est pas simple. Il est possible de coller une URL dans la légende d’une photo, certes, mais celle-ci n’est pas cliquable. L’alternative est alors de la partager directement dans une Story mais là encore, l’option n’est pas accessible à tout un chacun dans la mesure où il faut soit être un utilisateur certifié soit compter au moins 10 000 abonnés. Ceci, très probablement, pour éviter que des comptes malintentionnés ne viennent créer et propager des liens malveillants.

Dans les Stories mais via un sticker

Ceci étant dit, Instagram ouvre actuellement, lentement mais sûrement, cette fonctionnalité à davantage d’utilisateurs. L’entreprise a déclaré à The Verge qu’elle testait actuellement une manière un peu différente de partager des liens. Cette méthode alternative demanderait de placer un sticker dans les Stories, un sticker qui serait cliquable et qui emmènerait l’utilisateur vers le lien en question.

Selon le directeur produit d’Instagram Vishal Shah, il s’agit là d’un simple aperçu de ce à quoi la plate-forme pourrait ressembler dans le futur. “C’est une sorte d’avant-goût du système vers lequel nous voudrions aller. Et c’est ce que nous espérons pouvoir déployer, si nous parvenons à faire fonctionner tout cela.” À l’heure actuelle, dans la mesure où il ne s’agit que d’un test, tout le monde ne peut pas utiliser cette option.

Il semblerait aussi que la fonctionnalité soit encore réservée aux comptes disposant d’une grande communauté et non à tout le monde. S’agissant d’un simple test, il reste possible que vous ayez accès à cette option. À suivre.