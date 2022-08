Instagram va tester les photos au format 9:16 pour accompagner les Reels

Instagram va tester les photos au format 9:16 pour traiter les vidéos Reels et les photos de la même manière. La plate-forme continue de se rapprocher de ce que propose TikTok.

Une plate-forme comme Instagram se doit d’innover constamment pour proposer une expérience utilisateur toujours plus aboutie et plus fluide. Cela permet d’une part de conserver sa base d’utilisateurs et, d’autre part, d’en gagner de nouveaux. Très important sur ce marché aussi concurrentiel. Cela passe souvent par l’ajout de petites fonctionnalités, qui peuvent faire la différence ou non. En voici une nouvelle qui se profile à l’horizon.

Instagram va tester les photos au format 9:16

Instagram permettra peut-être bientôt à ses utilisateurs de publier des photos au format 9;16 sur leur feed. C’est en tous les cas l’objet d’un test que l’entreprise compte initier “dans une semaine ou deux”. L’information provient directement d’une session de questions/réponses avec Adam Mosseri, actuel patron d’Instagram. “Vous pouvez avoir des grandes vidéos, mais vous ne pouvez avoir de grandes photos sur Instagram”, expliquait-il. “Alors, nous avons pensé que, peut-être, nous devrions traiter la photo et la vidéo de la même manière.”

pour traiter les vidéos Reels et les photos de la même manière

Bien qu’il soit déjà possible de partager des photos au format 9:16 sur Instagram, l’opération ne peut se faire que via la fonctionnalité Story de l’app. Autrement dit, ces images disparaîtront à moins que vous ne les sauvegardiez en tant que Highlight. À l’heure actuelle, les photos verticales que vous publiez sur votre feed sont limitées au format 8:10, et vous devez les recadrer correctement le cas échéant.

La plate-forme continue de se rapprocher de ce que propose TikTok

Le timing de ce test survient peu après que Adam Mosseri a annoncé qu’Instagram allait faire machine arrière concernant son interface plein écran, fort peu populaire auprès des utilisateurs. L’entreprise testait ce nouveau design depuis mi-juin, pour finalement apprendre que ses utilisateurs ne l’aimaient pas. “Pour le nouveau design du feed, les gens sont frustrés et l’usage de la data n’est pas optimal”, déclarait Adam Mosseri à Platformer il y a quelques jours. Parmi les plus mécontents, les photographes, qui ont découvert que cette nouvelle interface venait placer les légendes par-dessus leurs clichés, obscurcissant ainsi une partie de leur travail. Ce test à venir d’Instagram suggère que la plate-forme a toujours l’intention de proposer une expérience à la TikTok, mais elle entend le faire sans susciter la grogne de ses utilisateurs.

It's been a busy week at Instagram. I'm doing an AMA shortly – https://t.co/aM4JODvskg – like I do every Friday. Ask a question there and I'll do my best to answer it. — Adam Mosseri (@mosseri) July 29, 2022