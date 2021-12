Instagram va permettre d’empêcher d’intégrer les photos sur des sites tiers

Instagram permettra bientôt d'empêcher l'intégration de ses publications, ceci pour contenter davantage d'utilisateurs sur le plan juridique.

Si vous voulez utiliser une image, une photo ou une vidéo quelconque créée par un tiers sur votre propre site, il vous faut d’abord obtenir l’autorisation du créateur de ladite photo ou, à tout le moins, créditer ladite personne pour son travail. Cela étant dit, dans la mesure où certaines plates-formes comme Instagram proposent des fonctionnalités d’intégration, l’on se retrouve facilement à intégrer une partie d’Instagram plutôt que l’image en elle-même, ce qui crée une zone de flou.

Ceci étant dit, il semblerait qu’Instagram ait décidé de donner la possibilité aux détenteurs des droits de tel ou tel contenu de décider si oui ou non ils acceptent que leur contenu puisse être intégré. Cette nouvelle option permettra aux utilisateurs d’Instagram de choisir s’ils veulent que quiconque puisse intégrer leur post sur des sites tiers. Autrement dit, s’ils refusent de laisser cette possibilité, les autres utilisateurs ne pourront pas intégrer leur contenu sur leurs sites.

Ceci pour contenter davantage d’utilisateurs sur le plan juridique

On doit cette fonctionnalité à l’American Society of Media Photographers (ASMP) et à la National Press Photographer’s Association (NPPA). Selon Alicia Calzada, conseillère juridique adjointe à la NPPA, “nous sommes en contact avec Instagram depuis plus d’un an maintenant pour tenter de trouver une solution à ce problème. Nous sommes heureux qu’ils aient été réceptifs à nos requêtes pour résoudre cette problématique.”

Jusqu’à présent, il y avait eu un certain nombre de soucis, avec des publications se retrouvant attaquées au niveau légal pour avoir intégré des images. Ce fut le cas notamment de Mashable qui avait attaqué en justice pour avoir intégré une image. Cela étant dit, la cour avait décidé que l’intégration d’une image depuis Instagram n’était pas illégale. Il y a eu une autre affaire, avec le photographe Paul Nicklen, qui a gagné une action en justice contre un autre éditeur concernant une vidéo embarquée et une capture d’écran alors que le photographe n’avait jamais donné son accord.