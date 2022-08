Instagram va limiter le contenu sensible par défaut pour les nouveaux utilisateurs adolescents. La plateforme poursuit dans sa protection des plus jeunes utilisateurs. Difficile, cependant, de jauger de l'efficacité de ces mesures.

Instagram va automatiquement activer le filtre de contenu le plus restrictif pour tous les nouveaux utilisateurs âgés de moins de 16 ans, et recommandent aux adolescents déjà présents sur le réseau de faire de même. La plateforme a renommé ses paramètres de contenu existants il y a quelques semaines, ceux-ci étant désormais intitulés “Moins”, “Standard” et “Plus”, permettant aux utilisateurs de définir la quantité de contenu avec de la violence, du sexe ou autres sujets “sensibles” visibles.

Instagram va limiter le contenu sensible par défaut pour les nouveaux utilisateurs adolescents

Seuls les utilisateurs âgés de 18 ans et plus peuvent accéder au paramètre “Plus”, lequel offre la version la moins filtrée d’Instagram. À noter : cela peut causer une certaine confusion pour les utilisateurs habitués aux anciens libellés, avec lesquels l’option “Limiter encore plus” était synonyme du contrôle le plus strict sur le contenu.

Désormais, les nouveaux utilisateurs de moins de 16 ans auront donc le paramètre “Moins” activé par défaut, ce qui affectera le type de contenu qu’ils peuvent voir sur la plateforme, y compris dans la Recherche, les Reels, les comptes suggérés, les hashtags et les recommandations. Instagram demandera aussi aux adolescents déjà sur la plateforme d’effectuer une “vérification des paramètres” et limiter qui peut partager leur contenu, leur envoyer des messages directs et quel genre de contenu leurs abonnés peuvent voir. Elle demandera aussi aux adolescents s’ils veulent mettre à jour une fonctionnalité leur permettant de limiter le temps passé sur Instagram.

La plateforme poursuit dans sa protection des plus jeunes utilisateurs

Un porte-parole d’Instagram donnait à Engadget un exemple de type de contenu que le paramètre “Moins” viendrait cacher (et qui passerait avec le paramètre “Standard”) : une vidéo d’une manifestation qui dégénère. Le paramètre ne s’applique qu’aux comptes que les adolescents ne suivent pas.

Il y a eu de plus en plus de questions autour de l’impact émotionnel et psychologique d’Instagram sur les utilisateurs les plus jeunes, ces derniers mois. Cela a poussé certains membres du Sénat des États-Unis à convoquer le directeur d’Instagram, Adam Mosseri. Avant cette audience, la plateforme avait dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les adolescents, dont un système de notification dans le cas où ces derniers passent trop de temps sur l’app et une option pour signaler automatiquement du contenu répréhensible à leurs parents. Il y a quelques mois, Instagram lançait aussi un contrôle parental pour que les responsables légaux puissent savoir qui leurs adolescents suivent et définir des limites temporelles d’utilisation de l’app.

Difficile, cependant, de jauger de l’efficacité de ces mesures

Des experts de la santé mentale avaient averti que le contrôle parental sur un réseau social ne pouvait être très abouti. Les adolescents les plus débrouillards peuvent facilement contourner ces mécanismes ou voir le contenu de leur choix sur une autre plateforme ou via le smartphone d’un ami.

Ces modifications récentes n’impacteront pas énormément l’utilisation pour les adolescents dont les parents contrôlent déjà le compte via le Family Center. Et pour les adolescents qui ont l’autorisation de parcourir tout Instagram, il est difficile d’imaginer que certains passeront d’eux-mêmes volontairement à un filtrage plus strict.