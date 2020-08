Instagram va forcer la vérification des comptes suspects

Les réseaux sociaux n'ont pas que des avantages. L'un d'entre eux étant la prolifération des faux comptes, créés dans des buts divers. Instagram annonce un changement de politique pour tenter de lutter contre ce fléau.

Il est aujourd’hui très facile de se créer un nouveau compte sur un réseau social quelconque. La plupart du temps, il suffit d’une adresse email et le tour est joué. Cette simplicité et cette rapidité sont tout à fait souhaitées par les plates-formes. Un processus rapide d’inscription permet d’engager plus facilement les utilisateurs et donc de faire grossir les chiffres d’inscrits, ce qui reste l’objectif premier d’une plate-forme sociale. Instagram veut aujourd’hui protéger davantage ses utilisateurs.

Instagram renforce sa sécurité autour des comptes suspects

Malheureusement, un tel système n’a pas que des avantages. Il est aussi très facile pour les personnes malintentionnées de créer de faux comptes, que ce soit pour harceler, pour partager de fausses informations ou autre. Et c’est quelque chose que Instagram espère faire disparaître, ou tout du moins limiter au maximum en introduisant de nouvelles mesures de sécurité ciblant tout particulièrement les comptes suspects.

en les obligeant à passer le processus de vérification

Selon un récent communiqué d’Instagram : “À compter d’aujourd’hui, nous allons commencer à demander aux gens de confirmer leur identité lorsque nous constaterons un schéma laissant indiquer un comportement qui ne serait pas authentique. En demandant aux personnes derrière ces compte de confirmer leur identité, nous pourrons mieux cerner quand les comptes tentent de duper leurs abonnés, les tenir pour responsables de leurs actes et protéger notre communauté.”

La plate-forme demandera ainsi aux utilisateurs de partager des informations vérifiables comme leur identité personnelle, laquelle ne sera stockée que durant 30 jours le temps que le processus arrive à son terme et elle ne sera évidemment pas partagée sur le profil de l’utilisateur.