Instagram va faciliter la recherche de sponsors aux créateurs de contenu

Instagram travaille à faciliter la recherche de sponsors aux créateurs de contenus. Plusieurs outils sont déjà en préparation.

Instagram est une plate-forme plutôt simple en termes de fonctionnalités mais pour que le tout fonctionne correctement, il convient de trouver le parfait équilibre. Il faut que les créateurs soient dans des conditions suffisamment bonnes pour proposer leurs contenus, pour que les utilisateurs viennent, et y restent. Cela passe notamment par les partenariats. Instagram va donc faciliter cette recherche de partenariats et de sponsors aux créateurs.

Les créateurs de contenus sur Instagram ont plusieurs méthodes pour gagner de l’argent sur la plate-forme. L’une d’entre elles est de nouer des partenariats, avec des marques principalement, qui peuvent payer pour leurs publications. Cela étant dit, la recherche de ces sponsors n’est pas des plus évidente sur la plate-forme. Il est évidemment possible de faire des demandes spontanées, dans un sens comme dans l’autre, mais ce n’est pas toujours très facile.

Et c’est précisément cet aspect qu’Instagram veut améliorer. L’entreprise a annoncé qu’elle travaillait actuellement sur des outils qui ont pour objectif de faciliter la mise en contact entre les créateurs et les marques qui pourraient vouloir les sponsoriser. Ces outils permettront aux créateurs d’exprimer un intérêt pour telle ou telle marque et inversement, aux marques de rechercher des créateurs qui correspondraient bien, selon elles, à leur image.

Instagram travaille aussi sur une boîte de réception dédiée pour les sponsors. Ainsi, il sera plus facile pour les créateurs d’identifier les messages provenant d’un potentiel sponsor plutôt que de voir ces messages importants être noyés dans le flot des sollicitations et autres commentaires des abonnés. Ces outils ne sont encore qu’au début de leur développement et seuls quelques marques et quelques créateurs triés sur le volet y ont actuellement accès pour tester la chose. Ces nouvelles fonctionnalités finiront bien par arriver à davantage de marques et de créateurs, mais pour l’heure, il faut faire preuve de patience.