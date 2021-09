Instagram : une application native pour iPad ne devrait pas arriver de sitôt

Instagram n'est pas pressé de proposer une application iPad native. L'entreprise semble avoir d'autres projets.

La plupart des applications mobiles sont pensées et conçues pour être utilisées sur les “petits” écrans de nos smartphones. Et c’est une bonne chose. Cela étant dit, les tablettes partagent les mêmes stores d’applications que les téléphones et une application réalisée pour un petit écran et souvent à la peine lorsque affichée sur un plus grand écran. Certains font l’effort d’adapter, allant parfois jusqu’à proposer une application native dédiée. D’autres non. Pour Instagram, il semblerait que ce soit non.

Instagram n’est pas pressé de proposer une application iPad native

Avec WhatsApp qui a, semble-t-il, une application iPad en développement, faut-il s’attendre à ce qu’il en aille de même avec les autres applications de Facebook ? Avec Instagram ? En 2020, le PDG d’Instagram expliquait pourquoi il n’y avait alors pas d’application iPad. Et si vous espériez que la situation pourrait évoluer, a fortiori maintenant qu’une application WhatsApp s’apprête à arriver sur la tablette de la marque à la pomme, il va falloir vous faire une raison.

C’est tout du moins ce qu’annonce le PDG d’Instagram Adam Mosseri, reprenant peu ou prou les mêmes raisons que celles avancées l’année dernière. Lorsque interrogé sur le pourquoi de l’absence d’application Instagram pour iPad, Adam Mosseri répond : “J’ai passé un peu de temps sur un iPad quand j’étais dans l’avion mais il n’y avait toujours pas d’application iPad pour Instagram. Cela serait sympa à faire mais il y a encore énormément à faire et pas suffisamment de personnes, cela ne s’est jamais fait.”

L’entreprise semble avoir d’autres projets

Il semblerait donc que Instagram pourrait effectivement envisager de se lancer dans la création d’une application iPad mais ce n’est actuellement clairement pas dans la liste des priorités. De plus, Instagram a déjà opéré un certain nombre de changements, comme permettre aux utilisateurs de publier depuis le desktop. Il est donc clair que le mobile n’est pas leur seul centre d’attention, alors pourquoi pas une application iPad native ?

Ceci étant dit, nous ne connaissons la roadmap d’Instagram dans les détails. En tous les cas, ne vous attendez pas à voir débarquer une telle application de sitôt.