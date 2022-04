Instagram teste une fonctionnalité de Templates personnalisés pour les vidéos Reels

Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité de Templates pour les Reels. Cette dernière permet aux utilisateurs de copier des formats vidéo d’autres vidéos Reels, comme le rapporte Business Insider. Les Templates sont déjà une fonction extrêmement populaire, comme nous pouvons le constater sur TikTok, et ils sont souvent la base de défis ou tendances viraux sur la plate-forme.

La fonctionnalité Templates sur Reels est encore en bêta test, avec seulement quelques influenceurs triés sur le volet qui peuvent en profiter. Et Meta a confirmé la chose à TechCrunch. “Nous travaillons toujours sur de nouveaux moyens de simplifier la création de Reels. Nous testons la possibilité de créer un Reel en utilisant un Template utilisé sur un autre Reel”, déclarait un porte-parole de Meta à TechCrunch dans un email.

Comme l’influenceuse Josephine Hill l’explique dans le tweet ci-dessous, l’option Templates donne aux utilisateurs la possibilité de sélectionner “Utiliser comme Template” sur n’importe quelle vidéo Reel pour remplacer les clips vidéo par les vôtres. Bien que la version actuelle de Templates sur Reels n’offre qu’une nombre limité d’options prédéfinies, la nouvelle fonctionnalité semble permettre d’utiliser n’importe quelle Reel comme Template.

Instagram a déployé de nombreuses fonctionnalités directement inspirées de TikTok sur Reels depuis le lancement de cette fonction sur la plate-forme pour conserver ses utilisateurs de la génération Z, et en attirer de nouveaux. Parmi les exemples les plus récents, on pourrait citer la fonction Remix, la possibilité de collaborer sur des vidéos, de nouvelles fonctionnalités musicales ainsi que les réponses visuelles. Dans la mesure où le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, avait déclaré l’année dernière que la plate-forme doublerait son volume de vidéos en 2022, il y a fort à parier que nous verrons davantage de nouveautés de ce genre dans les mois à venir.

Instagram REELS announced a new feature! “Use as template” allows user to replace the clips with your own and it will match the time stamps of the template reel. Let me know what you think of this feature. Does this make you want to create more reels? pic.twitter.com/rLMJAX89jG

— Jo Millie (@JosephineMedia) March 26, 2022