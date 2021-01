Instagram teste un nouveau design de Stories dans sa version desktop

Les services web, comme n'importe quelle application, se mettent régulièrement à jour, tantôt ajoutant des fonctionnalités, corrigeant des bugs, changeant de design. Instagram ne fait pas exception.

Proposer de nouvelles fonctionnalités ou intégrer des correctifs de bugs ou de sécurité sur une application est rarement délicat. Proposer un nouveau design, ne serait-ce que partiel, est une tout autre histoire. A fortiori lorsque vous êtes une plate-forme comptant plusieurs millions d’utilisateurs. Difficile de changer les habitudes comme cela, même si les modifications sont infimes. Il faut pourtant parfois en passer par là. Ce que fait actuellement Instagram avec ses Stories.

Instagram teste un nouveau design pour ses Stories

Instagram a été pensé et conçu comme une application mobile. À ce titre, nombre de ses fonctionnalités sont davantage optimisées pour les smartphones. Il est certes possible de naviguer sur la plate-forme sur votre ordinateur mais son interface semble être une simple version “étirée” de l’application mobile. Ce qui est loin d’être idéal, vous en conviendrez. Cela étant dit, Instagram cherche aujourd’hui à changer tout cela.

Uniquement pour la version desktop de son application

Pour être plus précis, il semblerait qu’Instagram ait commencé à revoir le design de ses Stories sur sa version web. Celui-ci s’accorde bien mieux avec une consultation sur ordinateur. Ainsi, au lieu d’être affichées sur une seule colonne, ce qui est la manière la plus naturelle de les consulter sur mobile, les Stories apparaîtront désormais dans un carrousel sur desktop. Vous pourrez même avec un aperçu de la Story suivante. Voilà qui devrait simplifier la navigation sur la plate-forme pour les utilisateurs de cette version. Il sera aussi possible de savoir ce que l’on a déjà vu ou non et même de cliquer manuellement sur une Story située bien plus loin. On pourra aussi permettre la lecture automatique.

Selon Engadget, un porte-parole d’Instagram a par ailleurs confirmé que la plate-forme était actuellement en train de tester ces nouveautés sur un groupe restreint d’utilisateurs. Autrement dit, si vos Stories Instagram ont le même design qu’avant, vous ne faites pas partie de ce test. Nul ne sait, pour l’heure, si ce design deviendra permanent, et encore moins quand. Dans la mesure où il ne s’agit là que d’un test, il est tout à fait possible que le projet soit abandonné ou que la version définitive de cette retouche d’interface soit très différente de celle proposée aujourd’hui aux testeurs. À suivre !