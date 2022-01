Instagram teste un léger changement de design pour ses Stories

Instagram teste un changement de design pour ses Stories. La navigation à la verticale fait son apparition.

À l’heure actuelle, les Stories Instagram se laissent regarder en balayant l’écran vers la gauche. Il est alors possible de passer d’une Story à une autre en balayant vers la gauche ou tapotant sur la gauche ou la droite de l’écran pour naviguer entre plusieurs publications. Cela étant dit, selon Matt Navarra, il semblerait que l’entreprise teste en ce moment quelque chose de légèrement différent, mais pas totalement nouveau. Explication.

Le tweet de Matt Navarra montre que Instagram teste actuellement un subtil changement de design dans ses Stories. Il serait ainsi désormais possible aux utilisateurs de naviguer entre les Stories à la verticale. Et si cela vous semble familier, c’est parce que cette méthode est déjà utilisée par TikTok et YouTube Shorts, notamment. Il semblerait que cette manière de procéder soit plus intuitive dans la mesure où le défilement vertical vers le bas rappelle le défilement “normal” d’un site web, contrairement à un défilement horizontal vers la gauche ou la droite.

La navigation à la verticale fait son apparition

Il est possible qu’en adoptant ainsi une gestuelle plus familière, Instagram espère attirer davantage d’utilisateurs sur sa plate-forme, avec une transition depuis TikTok ou YouTube Shorts qui sera plus facile. Par la même occasion, cela pourrait encourage davantage de créateurs à utiliser ladite plate-forme.

Comme Matt Navarra le précise, Instagram avait déjà déclaré avoir un prototype de cette version de la navigation dans les Stories en février 2021, mais celle-ci n’avait pas été proposée au public à l’époque. Il semblerait que les équipes aient aujourd’hui suffisamment avancer sur le sujet pour que ce puisse être le cas, même si ce n’est aujourd’hui qu’un test. Selon les résultats de cette expérimentation, Instagram décidera ou non de la proposer à tout le monde. À suivre !