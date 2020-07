Instagram teste l’organisation de cagnottes personnelles

Avec l'avènement des réseaux sociaux, il est devenu aujourd'hui très simple, et très rapide, de récolter des fonds pour une bonne cause. Aujourd'hui, Instagram teste la possibilité d'organiser des cagnottes dans un but purement personnel.

Vous avez besoin de récolter de l’argent via Internet ? Pour payer une facture ? Un avocat ? Autre chose ? Gofundme est la plate-forme de choix pour ce genre d’opération personnelle mais il semblerait que Instagram veuille aussi être de la partie. Le géant vient d’annoncer être en plein test d’une fonctionnalité tout à fait similaire.

Instagram teste la possibilité d’organiser des cagnottes personnelles sur sa plate-forme

Selon le communiqué officiel de la plate-forme : “À partir d’aujourd’hui, nous déployons une nouvelle option pour récolter de l’argent pour une cause personnelle, pour vous, pour votre petite entreprise, pour un ami ou pour une cause qui est importante à vos yeux. Nous allons commencer avec un petit test pour créer une cagnotte personne pour les utilisateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Irlande, sur Android d’abord puis sur iOS.”

pour faire des dons sans quitter l’application

En introduisant cette fonctionnalité directement dans Instagram, la plate-forme veut rendre l’opération plus facile aux utilisateurs qui sont déjà sur la plate-forme, leur permettant de faire un don sans quitter l’application ou le site et aider celles et ceux qui en ont besoin. Instagram examinera chaque initiative de cagnotte pour s’assurer de leur bonne foi et chacune d’entre elle durera 30 jours par défaut. Cette durée pourra être étendue le cas échéant.

Les utilisateurs qui décideront de faire un don pourront aussi choisir de rester anonymes. Cette fonctionnalité est en test auprès des utilisateurs Américains, Anglais et Irlandais, uniquement sur Android. À suivre !