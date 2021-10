Instagram teste les alertes dans ses applications

Instagram teste un système d'alertes dans son app en cas de panne. Mieux vaut informer les utilisateurs que les laisser dans le flou.

Les pannes peuvent survenir n’importe quand, sans prévenir, avec des conséquences plus ou moins importantes. Les services et applications web sont bien évidemment concernées, qu’il s’agisse de ceux des géants de la tech ou de développeurs indépendants. Récemment, c’est Facebook qui en a fait les frais. Pour améliorer l’expérience utilisateur dans ces difficultés, Instagram teste l’affichage d’alertes dans son application.

Instagram teste un système d’alertes dans son app en cas de panne

La semaine dernière, les services de Facebook sont tombés. Parmi eux, Facebook lui-même, évidemment, mais aussi WhatsApp et Instagram. Nombre d’utilisateurs ont été surpris par cette panne, à juste titre, ne comprenant pas ce qui pouvait se passer. Quelques jours plus tard, les services étaient touchés une fois encore bien que plus brièvement.

Cela étant dit, il semblerait que, pour mieux gérer d’éventuels soucis de ce genre à l’avenir, Instagram vient d’annoncer une phase de test d’un système d’alertes dans l’application. Ceci pour que les gens puissent avoir une meilleure idée de ce qui se passe plutôt que de rester dans le flou, avec un service qui ne fonctionne tout simplement pas.

Mieux vaut informer les utilisateurs que les laisser dans le flou

Selon le communiqué d’Instagram, “nous testons une nouvelle fonctionnalité qui vous avertira directement dans votre fil d’un éventuel problème technique et quand il sera résolu. Nous n’enverrons pas de notification à chaque fois qu’il y a une panne mais lorsque nous estimons que les gens sont confus et qu’ils cherchent des réponses, nous pourrons déterminer si c’est quelque chose qui pourrait aider à clarifier les choses.”

Difficile de savoir si cette fonctionnalité ne conseille qu’Instagram ou si Facebook et WhatsApp auront droit aussi à des alertes similaires mais une chose est sûre, cela sera utile à l’avenir. Mieux vaut informer les utilisateurs que les laisser dans le noir. Espérons en tous les cas qu’il n’y aura pas d’autres pannes comme celle de la semaine dernière.