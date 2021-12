Instagram teste des Stories longues de 60 secondes

Instagram teste les vidéos de 60 secondes dans ses Stories. Voilà qui devrait plaire à de nombreux créateurs.

Instagram est une plate-forme offrant un nombre assez limité de fonctionnalités, pour publier du contenu court à sa communauté. Cela étant, un peu à la manière de Twitter, proposer l’expérience parfaite à ses utilisateurs n’a rien de simple. Il faut réaliser de nombreuses itérations pour y parvenir, et cela passe par une multitude de tests. Aujourd’hui, Instagram teste une augmentation de la durée maximale des Stories, à 60 secondes.

Les Stories Instagram sont actuellement limitées, et heureusement finalement. Chaque Story que vous publiez ne peut excéder les 15 secondes. Il est bien évidemment possible d’en poster 10, ce qui viendrait faire une vidéo finale de 150 secondes au total, mais les sauts entre chaque Story peuvent être problématiques si vous cherchez à raconter quelque chose d’assez long.

Cela étant dit, il semblerait que la plate-forme teste à l’heure actuelle une durée plus longue pour ses Stories. 60 plus précisément. C’est tout du moins ce que nous apprend un tweet de Matt Navarra qui partage une capture d’écran de @yousufortaccom en Turquie, qui a reçu une notification l’informant de ce changement.

Voilà qui devrait plaire à de nombreux créateurs

Instagram permet déjà aux créateurs de publier des contenus plus longs via IGTV, et les créateurs postent d’ordinaire un lien dans leurs Stories pour que leurs abonnés puissent voir ledit contenu. Cependant, en permettant ainsi de publier des vidéos plus longues à partager dans les Stories, l’expérience devrait être plus agréable pour les utilisateurs, ceux-ci n’ayant plus nécessairement besoin de passer d’une section à l’autre de l’application.

Gardez par ailleurs bien à l’esprit que tous les utilisateurs ne voient pas encore ce changement dans la durée des vidéos, ce qui laisse croire, dans la mesure où Instagram n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, qu’il s’agit là d’un test. Si tout se passe bien, nul doute que la plate-forme déploiera la chose à davantage d’utilisateurs. D’ici là, si vous avez envie de publier des Stories plus longues sur Instagram, il vous faudra découper vos vidéos.