Instagram teste de remplacer le bouton Recherche par un bouton Reels

Maintenant que Instagram a lancé sa fonctionnalité Reels, pour concurrencer directement TikTok, il convient de pousser les utilisateurs à l'utiliser. Et cela passe aussi probablement par quelques modifications dans le design de l'application.

Instagram a lancé récemment une nouvelle fonctionnalité baptisée Reels. Il s’agit de la réponse de la plate-forme au très populaire TikTok. Reste que cette nouvelle fonction est actuellement bien “cachée dans Instagram, dont l’application est déjà bardée de fonctionnalités. Il n’est pas très facile pour les utilisateurs de s’y retrouver, et notamment de trouver la fonction en question. Ce qui est un problème quand on veut pousser à son adoption.

Instagram teste un changement de design dans son application

C’est pour cette raison qu’il n’est pas surprenant d’apprendre que certains utilisateurs de la plate-forme constate actuellement une légère modification dans le design de l’application. Le bouton Recherche en bas dans la barre de navigation a été remplacé par un bouton Reels. L’idée, avec ce changement, est de rendre Reels plus visible, plus accessible. Les utilisateurs devraient ainsi pouvoir trouver la fonctionnalité plus facilement pour créer ou regarder les vidéos Reels.

La Recherche ne disparaît pas, bine évidemment, le bouton se voit déplacé en haut de l’application. Si vous ne constatez pas ces changements sur votre application, ne vous inquiétez pas. Il s’agit là d’un test côté serveur. Impossible de savoir si Instagram décidera de conserver ce nouveau design et de l’appliquer à tous ses utilisateurs ou non. Mais cette manière de procéder n’est en tous les cas pas nouvelle.

On se souvient de l’époque où Instagram avait lancé IGTV. Pour y accéder, un bouton avait déjà été placé sur la page principale de l’application, avant que la plate-forme ne décide de le supprimer. Il est aussi possible que ces changements ne soient que temporaires, le temps pour Reels de gagner en popularité. Qui sait, tout est possible. À suivre !