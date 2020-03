Instagram teste à son tour les messages éphémères

Snapchat a grandement aidé à rendre populaire des fonctionnalités comme les messages éphémères. Avec ces messages, les utilisateurs peuvent envoyer des messages qui sont automatiquement effacés après un délai prédéfini. Instagram avait ensuite “emprunté” cette fonctionnalité lorsque la plate-forme avait lancé ses Stories. Et aujourd’hui, c’est une autre implémentation de cette fonctionnalité que l’on peut découvrir en test dans Instagram.

La chercheuse Jane Manchun Wong, habituée des découvertes de nouvelles fonctionnalités dans le code des applications et services les plus populaires, a tout récemment découvert que Instagram travaillait à l’implémentation des messages éphémères. Comme la description l’explique, la fonction permet d’envoyer des messages directs à un destinataire de son choix, messages qui disparaîtront d’eux-mêmes après un certain temps. Selon le code en question, il semblerait que la fonction agisse comme un mode alternatif aux DM classiques. L’utilisateur devrait pouvoir passer du mode normal au mode éphémère à volonté.

Jane Manchun Wong affirme que la version qu’elle a découvert n’est qu’une ébauche très rudimentaire. Ce que n’a pas manqué de confirmé rapidement Instagram au post Twitter de la chercheuse en déclarant : “Nous explorons constamment de nouvelles fonctionnalités pour améliorer votre expérience de messagerie. Cette fonctionnalité n’en est encore qu’à ses débuts, elle n’est encore testée qu’en interne pour le moment !” Pour l’heure, nul ne sait quand cette fonctionnalité sera disponible à tous les utilisateurs, si jamais elle devait l’être. Mais cette nouvelle découverte de Jane Manchun Wong et le commentaire de Instagram suggère qu’il faudra certainement attendre un certain temps avant que son développement ne soit suffisamment mature. À suivre !

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020