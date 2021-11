Instagram s’apprêterait à lancer les abonnements créateurs

Instagram pourrait bientôt lancer les abonnements créateurs. Des badges pourraient aussi faire leur apparition, pour les dons.

À l’heure actuelle, le seul moyen pour les utilisateurs d’Instagram de gagner de l’argent via la plate-forme est de partir eux-mêmes à la recherche de sponsors. Cela signifie que celles et ceux qui n’en préoccupent pas activement ne pourront gagner de l’argent par ce biais, ou très peu. A contrario, d’autres plates-formes, comme YouTube, permettent à leurs créateurs d’ajouter des publicités pour que ceux-ci puissent gagner de l’argent. Instagram veut attirer davantage de créateurs, une nouvelle fonctionnalité devrait arriver bientôt.

Instagram pourrait bientôt lancer les abonnements créateurs

Si Instagram veut se développer davantage, la plate-forme doit attirer davantage de créateurs. Quoi de mieux pour ce faire que de leur permettre de monétiser plus facilement leurs créations et de fédérer davantage leurs communautés ?

Instagram se prépare en effet à lancer une nouvelle fonctionnalité pour les créateurs. Il s’agit ni plus ni moins que des abonnements. L’entreprise avait déjà déclaré il y a quelques mois qu’elle explorait l’idée de ces abonnements basés sur les créateurs et aujourd’hui, Sensor Tower et Apptopia rapportent que la société se préparerait à lancer officiellement cette fonctionnalité.

Des badges pourraient aussi faire leur apparition, pour les dons

Si l’on en croit leurs découvertes, la plate-forme pourrait proposer des abonnements allant de 0,99 $ à 4,99 $ par mois. Et dans le même temps, des badges feraient aussi leur apparition. Les utilisateurs pourraient acheter ces badges pour montrer leur soutien à leurs créateurs préférés, de la même manière que Twitch permet aux utilisateurs de faire des dons spontanés.

À l’heure actuelle, nul ne sait quand cette fonctionnalité pourrait arriver, mais une chose est sûre, les créateurs devraient grandement y gagner. Cela pourrait faire d’Instagram une véritable plate-forme monétisée supplémentaire. Par ailleurs, Instagram devrait très certainement récupérer une commission sur toutes ces transactions. Il s’agit donc là d’un moyen supplémentaire de générer des revenus pour la plate-forme.