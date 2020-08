Instagram Reels est désormais disponible dans le monde entier

Instagram avait annoncé travaillé sur une nouvelle fonctionnalité directement inspirée de TikTok, baptisée Reels. Celle-ci était en test dans quelques pays. Elle est aujourd'hui déployée dans le monde entier.

À l’heure actuelle, le destin de TikTok est très incertain. Le Président des États-Unis Donald Trump souhaitait à l’origine bannir l’application purement et simplement mais il semble aujourd’hui avoir changé d’avis et laissait il y a peu à l’application 45 jours pour se trouver un acheteur dans le pays. Aux dernières nouvelles, Microsoft serait très intéressé. Cette situation délicate a donné des idées à la concurrence. Notamment à Instagram avec Reels.

Instagram déploie Reels dans le monde entier

Avant même que la situation ne dérape, le succès fulgurant de TikTok donnait déjà idées aux plates-formes concurrentes que sont Instagram, Snapchat et consort. Instagram travaille depuis un certain temps sur une fonctionnalité similaire baptisée Reels. Celle-ci fut lancée en 2019 sur un nombre très restreint de marché mais aujourd’hui, elle est enfin disponible dans le monde entier.

Même si TikTok jouit d’une place sur le marché, Instagram dispose de son côté d’un nombre conséquent de fidèles utilisateurs. Et le fait que cette nouvelle fonction soit intégrée directement dans l’application Instagram devrait grandement aider à son adoption. Nul besoin dans ces conditions de télécharger et installation une application tierce pour profiter de Reels. Et Instagram est plutôt doué quand il s’agit d’emprunter des fonctionnalités à d’autres. Ce qu’il avait fait pour les Stories.

Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Les conditions semblent donc propice au succès de Reels. la fonctionnalité est en tous les cas disponible à quiconque souhaiterait en profiter. Pour ce faire, il suffit de lancer Instagram, d’aller sur la page Caméra, de sélectionner Reels et le tour est joué. Rendez-vous dans quelques semaines/mois pour les premiers chiffres d’adoption de cette nouvelle fonction.