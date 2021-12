Instagram proposera un fil d’actualité par ordre chronologique dès l’année prochaine

Instagram va réinstaurer le fil d'actualité par ordre chronologique. Celui-ci devrait revenir en début d'année prochaine.

À l’heure actuelle, le fil d’actualité d’Instagram est basé sur un algorithme dans lequel la plate-orme tente d’évaluer ce qu’elle pense que vous aimeriez voir en se référant aux différentes publications avec lesquelles vous interagissez le plus souvent. Cela signifie par exemple que, si vous aimez ou commentez sur des posts d’un compte en particulier plus souvent que d’autres, alors il y a de grandes chances que les nouveaux contenus dudit compte apparaissent dans le haut de votre fil d’actualité.

Instagram va réinstaurer le fil d’actualité par ordre chronologique

Ce fut un grand changement par rapport à l’époque où le fil d’Instagram était basé sur la seule et résolument simple chronologie temporelle, les plus récents posts étant placés en haut de la file. Pour celles et ceux qui regretteraient cette bonne vieille époque, ou qui voudraient avoir ne serait-ce que la possibilité de passer entre ces deux modes d’affichage, sachez que, durant un témoignage devant le Congrès américain, le directeur d’Instagram Adam Mosseri a confirmé que ce fil d’actualité par ordre chronologique allait arriver en 2022.

Celui-ci devrait revenir en début d’année prochaine

Adam Mosseri affirme que l’entreprise travaille à réintégrer cette fonctionnalité sur sa plate-forme depuis plusieurs mois maintenant, et ses équipes espèrent pouvoir la lancer durant le premier trimestre de l’année prochaine. Instagram avait déclaré il y a quelques années qu’elle ne ramènerait pas ce fil d’actualité par ordre chronologique, mais ces derniers mois, il semblerait que la société ait changé d’avis sur la question.

Comme dit, les utilisateurs n’auraient jamais dû être enfermés avec un seul choix. Ils auraient toujours dû avoir la possibilité de choisir ce qui leur convient le mieux, mais peut-être qu’Instagram avait peur qu’un fil d’actualité par ordre chronologique ne serait pas aussi engageant qu’un fil calculé par un algorithme dédié. Autrement dit, les utilisateurs finiraient par passer moins de temps sur la plate-forme que ce que souhaiterait l’entreprise. Bientôt, vous aurez le choix, et c’est une bonne chose. Vous pourrez faire ce que vous voulez !