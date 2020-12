Instagram prend désormais en charge le format Apple ProRAW

Le numérique évolue énormément, et très rapidement. Les formats de fichiers manipulés suivent assez logiquement cette tendance. Et cela demande un travail constant d'adaptation pour les plates-formes web.

Gérer une plate-forme web, quelle qu’elle soit, demande une attention très fréquente. Sans parler des ajouts fonctionnels, il convient d’optimiser les performances, de mettre à jour les libraires externes, de corriger les éventuelles failles de sécurité et autres bugs. C’est un travail de tous les jours. Cela demande aussi de s’adapter au marché et aux nouvelles technologies lorsque celles-ci se présentent. Aujourd’hui, c’est Instagram qui suit le mouvement, et plus précisément le ProRAW.

Instagram est compatible avec les fichiers Apple ProRAW

Parmi les nouvelles fonctionnalités introduites par Apple durant sa dernière génération d’iPhone en date, on citera notamment son nouveau “format” photo baptisé ProRAW. Pour être honnête et précis, il ne s’agit pas à proprement parler d’un nouveau format dans la mesure où celui-ci est directement dérivé du format RAW existant. Certains s’étaient alors interrogés de l’intérêt de ce format et surtout si ce dernier serait uniquement utilisable sur iOS et les appareils Mac. Il semblerait que ce ne soit pas le cas.

En effet, selon un tweet de Tim Johnsen, membre de la branche iOS chez Instagram, la plate-forme prend désormais en charge les clichés au format ProRAW. Cela signifie que les utilisateurs qui prennent actuellement leurs photos en ProRAW peuvent les envoyer directement sur Instagram. Sans avoir à les convertir dans un format plus répandu comme le PNG ou le JPG.

Mais uniquement pour l’affichage, pas pour l’édition

Pour l’heure, difficile de savoir ce que cette prise en charge signifie précisément. Selon Tim Johnsen, il semblerait que les utilisateurs ne soient pas en mesure d’éditer les photos ProRAW dans l’application Instagram. Il faudra pour ce faire utiliser une autre application, que ce soit l’éditeur d’image proposé par Apple ou Lightroom ou autre, avant d’envoyer les photos sur Instagram.

Instagram rendra très probablement son application compatible pour l’édition des fichiers ProRAW (et des fichiers RAW d’ailleurs) mais d’ici là, il faut se contenter de ce support des fichiers ProRAW pour l’affichage. Ce qui est déjà bien, assurément.