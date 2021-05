Instagram pourrait utiliser WhatsApp pour envoyer les codes 2FA

Pour envoyer ses codes 2FA aux utilisateurs, Instagram pourrait bientôt utiliser une autre plate-forme très populaire, WhatsApp, laquelle appartient aussi à Facebook.

Nous avons aujourd’hui une grande partie de nos vies sur des plates-formes numériques, quelles qu’elles soient. Il convient de protéger nos comptes autant que faire se peut. Aujourd’hui, la meilleure des sécurités est certainement la double authentification (2FA). Pour envoyer ses codes 2FA, Instagram pourrait bientôt utiliser WhatsApp.

Instagram testerait actuellement l’envoi des codes 2FA via WhatsApp

L’une des meilleures méthodes de sécurité à l’heure actuelle reste la double l’authentification. L’idée d’ajouter une couche supplémentaire de vérification d’identité permet, dans le cas où un hacker aurait mis la main sur votre mot de passe, de bloquer l’accès à votre compte puisque celui-ci ne pourrait obtenir le code 2FA demandé. La plupart du temps, ces codes sont envoyés par SMS mais Instagram serait en train d’explorer une nouvelle piste.

Une option supplémentaire au traditionnel SMS

Selon Alessandro Paluzzi, il semblerait que la plate-forme Instagram test actuellement une nouvelle option : l’envoi de codes 2FA via WhatsApp. Une option intéressante mais dans la mesure où WhatsApp nécessite une connexion Internet pour fonctionner, le SMS resterait une solution plus universelle pour cette double authentification mais il est toujours bon d’avoir le choix.

C’est aussi très intéressant parce que cela montre que Facebook commence à rapprocher de plus en plus ses services. Par le passé, les différents services du géant américain pouvaient sembler très séparés les uns des autres. Utiliser ainsi WhatsApp est un bon moyen pour Facebook de tirer profiter de ses produits, et cela pourrait aussi encourager celles et ceux qui n’ont pas WhatsApp de se créer un compte.

Pour l’heure, aucune information concernant la date de déploiement de cette fonctionnalité mais il semblerait qu’elle soit en cours de test. Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir, éventuellement, en profiter.