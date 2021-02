Instagram pourrait emprunter une fonctionnalité à TikTok

Les plates-formes de media sociaux sont aujourd’hui très nombreuses. Et pourtant, toutes se ressemblent beaucoup. Les équipes ont en effet pris l’habitude d’emprunter ici ou là les fonctionnalités les plus intéresantes. Ce que s’apprêterait à faire une fois encore Instagram, en puisant cette fois chez son concurrent TikTok.

Celles et ceux qui utilisent Instagram et parcourent régulièrement les Stories savent que pour passer d’une Story à une autre, il faut appuyer sur la gauche ou la droite de l’écran. TikTok, de son côté, utilise une méthode de navigation différente, demandant aux utilisateurs de faire défiler vers le bas pour passer à une autre vidéo.

Et il semblerait aujourd’hui qu’Instagram soit intéressé par emprunter cette méthode à TikTok. C’est tout du moins ce qu’a découvert le développeur Alessandro Paluzzi. Instagram serait actuellement en train de tester une nouvelle méthode de navigation dans les Stories, et celle-ci serait très similaire à celle de TikTok. Selon notre homme, la fonctionnalité n’est pas encore déployée, elle n’est présente que dans le code d’Instagram.

Cela suggère qu’Instagram pourrait l’activer dans une mise à jour à venir, ou tout du moins l’activer chez certains utilisateurs triés sur le volet pour tester cette nouveauté. Ce ne serait pas la première fois qu’Instagram emprunte une fonctionnalité à TikTok. L’entreprise avait par le passé déployé sa fonctionnalité Reels, pour concurrencer directement TikTok avec ses vidéos au format court.

L’idée derrière ce changement dans les Stories pourrait être de vouloir attirer davantage d’utilisateurs de TikTok sur sa propre plate-forme. En proposant une navigation plus familière, le passage à Instagram serait moins difficile pour les utilisateurs de TikTok prêts à sauter le pas.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021