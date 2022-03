Instagram pourrait bientôt permettre de répondre aux Stories via des messages vocaux

Instagram développe une option pour répondre vocalement aux Stories. Voilà qui viendrait simplifier encore les interactions avec les Stories.

Instagram travaille constamment à améliorer l’expérience utilisateur. Cela passe par des corrections de bugs, des optimisations diverses, l’amélioration des fonctionnalités existantes ainsi que l’ajout de nouvelles fonctions, évidemment. Il se pourrait par exemple qu’il soit bientôt possible de répondre aux Stories via des messages vocaux.

Instagram développe une option pour répondre vocalement aux Stories

Instagram a récemment introduit la possibilité de laisser des likes privés, un moyen supplémentaire intéressant d’interagir avec les Stories. Il semblerait que l’entreprise souhaite ajouter encore une option supplémentaire pour répondre à ces clips et images éphémères de la part des comptes que l’on suit.

En effet, si l’on en croit le développeur Alessandro Paluzzi, connu pour fouiller dans les méandres des codes source des applications à la découverte de fonctionnalités cachées, Instagram travaillerait actuellement sur une option qui permettrait à ses utilisateurs d’envoyer des messages vocaux en réponse aux Stories. Alessandro Paluzzi a même partagé une capture d’écran de l’interface dédiée à cette fonctionnalité.

Voilà qui viendrait simplifier encore les interactions avec les Stories

Engadget a sollicité Instagram sur le sujet, sans commentaire à l’heure d’écrire ces lignes. Si cette fonction pourrait effectivement se révéler fort utile au quotidien pour de nombreux utilisateurs, toutes les fonctionnalités testées par la plate-forme ne finissent pas déployées en bonne et due forme et accessibles au grand public. Lorsque Instagram avait introduit les likes privés pour les Stories, la société avait expliqué que sa motivation première était de réduire les messages reçus. Ajouter la possibilité d’envoyer des messages vocaux irait plutôt à l’encontre de cet objectif, mais cela pourrait simplifier encore une opération qui est déjà possible sur l’application.

Quoi qu’il en soit, la fonctionnalité n’en est encore qu’au stade du développement ou du test très restreint, au mieux. Impossible de savoir si l’option sera proposée au grand public et encore moins quand. Celles et ceux qui cela intéresseraient devront patienter.