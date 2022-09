Instagram : pourquoi et comment révoquer les permissions de localisation précise sur iOS

La localisation précise sur votre smartphone peut être très utile pour certaines apps. Pour d'autres, elle est inutile. Comment la désactiver en cas de besoin ?

Instagram, Facebook, TikTok et bien d’autres services de media sociaux vous suivent à la trace, mais cela ne signifie pas pour autant que des personnes malintentionnées peuvent savoir où vous êtes. Un post viral circulait récemment sur Instagram et Twitter, avertissant que les utilisateurs peuvent désormais connaître votre localisation précise via Instagram depuis une récente mise à jour iOS. Le post affirme que des criminels utilisent cette information pour cambrioler voitures et maisons, mais ceci n’est qu’une rumeur et ce n’est pas comme cela que la localisation précise fonctionne.

Lorsque vous téléchargez une nouvelle app, vous lui donnez souvent de nombreuses permissions sur votre iPhone, y compris le microphone, les contacts, les photos, la caméra et la localisation. Par exemple, une application peut vous demander votre localisation pour vous fournir des directions ou vous livrer à manger. Cependant, les apps peuvent aussi utiliser la localisation pour collecter des données sur l’endroit où vous allez, et revendre ces données à des tiers pour des besoins publicitaires.

Depuis iOS 14 en 2020, Apple a changé la manière dont les utilisateurs gèrent l’information de localisation. Plutôt que d’autoriser les apps à voir vos coordonnées précises, vous pouvez désactiver la localisation précise pour que les apps n’en aient qu’une idée approximative.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez tout à fait être inquiet à l’idée qu’un service ait votre localisation précise. Si vous voulez faire cesser le tracking de votre localisation précise, voici comment la désactiver dans n’importe quelle app sur votre iPhone.

Pour commencer, assurez-vous d’avoir la dernière version d’iOS en date et allez dans les Réglages. Faites défiler jusqu’à trouver l’app pour laquelle vous voulez empêcher le partage de votre localisation précise, comme Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Tapotez sur l’app et allez dans Localisation.

Si vous avez déjà accordé cette permission à l’application, vous verrez une coche à côté de “Demander la prochaine fois ou quand je partage” ou “Quand j’utilise l’app”. Dessous, vous verrez la fonctionnalité “Localisation précise”. Pour cesser le partage avec cette app, désactivez “Localisation précise”.

Une fois désactivée, l’app sélectionnée n’aura accès qu’à une localisation approximative. La localisation précise utilise le GPS pour vous suivre. La localisation approximative, elle, utilise le Wi-Fi et la data cellulaire pour vous situer sur une carte, dans un rayon de 2 ou 3 km.

Bien que la plupart des apps n’aient pas besoin de votre localisation précise, sachez que si vous désactivez cette fonctionnalité pour des apps qui ont effectivement besoin de votre localisation précise, comme Uber, Google Maps ou Doordash, vous pourriez avoir des soucis avec ces services.