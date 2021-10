Instagram permet (enfin) de publier depuis un ordinateur

Instagram permet enfin de publier directement depuis un ordinateur. De quoi simplifier la vie de nombre de créateurs de contenu.

Si certains services web commencent à exister via un unique site web, d’autres passent par l’application web uniquement. C’est seulement dans un second temps que certains décident soit de s’offrir une application mobile, soit de passer via un site web. Et il n’y a pas qu’une bonne façon de faire, évidemment. Instagram, par exemple, continue d’évoluer sur ce sujet.

Lorsque Instagram fut lancé, il s’agissait uniquement d’une application mobile. Cela étant dit, avec les années, l’entreprise a commencé à intégrer de plus en plus de fonctionnalités dans son site web. Les utilisateurs pouvaient ainsi notamment parcourir leur fil d’actualités et envoyer ou recevoir des messages via cette interface web.

La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que Instagram vient d’annoncer qu’il était désormais possible de publier des photos et des vidéos, d’une durée maximale d’une minute – depuis votre ordinateur. Si cela vous semble familier, c’est parce que la plate-forme avait commencé à tester la fonctionnalité il y a quelques mois. Il semblerait donc que les résultats de ce test aient été suffisamment concluants pour déployer la fonction au grand public. Celle-ci est opérationnelle à partir d’aujourd’hui.

De quoi simplifier la vie de nombre de créateurs de contenu

Bien que Instagram soit encore largement une plate-forme mobile, permettre aux utilisateurs d’envoyer des photos et vidéos directement depuis leur ordinateur est extrêmement utile. En effet, Instagram est utilisé depuis de nombreux créateurs de contenus professionnels, par exemple, qui se servent du service pour montrer leur portfolio. Jusqu’à présent, les utilisateurs qui réalisent leurs contenus sur leur ordinateur devaient repasser par leur smartphone pour les envoyer sur Instagram ou utiliser des méthodes officieuses pour publier depuis leur ordinateur. Ce qui vient complexifier l’opération.

Désormais, les utilisateurs peuvent donc publier directement depuis leur ordinateur, ce qui devrait faire gagner un temps précieux au quotidien. La fonctionnalité est normalement en cours de déploiement. Si c’est quelque chose que vous attendiez impatiemment, vous devriez pouvoir en profiter dans les jours à venir. Encore un peu de patience.