Instagram permet désormais les appels vidéo jusqu’à 50 personnes

Les appels vidéo sur Instagram ne sont pas vraiment une nouvelle fonctionnalité. Cela étant dit, avec la dernière mise à jour en date, Instagram annonce que sa fonctionnalité d’appel vidéo permet désormais d’en profiter avec pas moins de 50 personnes. Une nouveauté rendue possible grâce à l’intégration de Messenger Rooms dans l’application.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Facebook a lancé Messenger Rooms il y a quelques semaines. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité permettant des appels vidéo à plusieurs. Une nouveauté mise en place par de nombreuses plates-formes comme Zoom dont la popularité a explosé à cause de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises dans le monde entier. Le géant Facebook ne souhaitait pas passer à côté de cette aubaine d’attirer de potentiels nouveaux utilisateurs.

Facebook Messenger et Instagram permettaient déjà de passer des appels vidéo mais la fonctionnalité était limitée à quelques participants. Avec Messenger Rooms, les utilisateurs peuvent désormais créer de grands Salons pour accueillir plusieurs dizaines de personnes simultanément. En intégrant cette fonction dans Instagram, les utilisateurs peuvent désormais créer des Salons Messengers directement dans Instagram, avec leurs contacts Instagram. Ces Salons devraient aussi être intégrés dans WhatsApp. Si vous n’utilisez pas Instagram, un peu de patience, vous pourrez en profiter via WhatsApp dans quelque temps. Une alternative supplémentaire à Zoom, si d’aventure vous cherchiez un tel service, bien évidemment.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️

Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt

— Instagram (@instagram) May 21, 2020