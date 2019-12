Instagram permet désormais de charger plusieurs photos dans une même Story

Instagram est un réseau social largement basé sur les images et les vidéos. Avec ses stories, il est très facile d'y raconter un moment de sa vie. Aujourd'hui, la plate-forme ajoute une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour les habitués.

Les Stories Instagram permettent aux utilisateurs d’envoyer une photo par Story. Cela étant dit, si vous essayez de créer un collage, il vous faut le créer séparément puis l’envoyer. Votre création est alors traitée comme une seule et unique image par Instagram. Le problème, avec cette méthode, est que vous ne pouvez plus effectuer de modifications facilement une fois le collage créé. Instagram était bien conscient du problème et déploie aujourd’hui la fonctionnalité Layout.

Instagram intègre enfin Layout dans ses Stories

Les équipes en charge du développement de la plate-forme ont pris en compte les demandes de ses utilisateurs. Dans une annonce effectuée via Twitter, Instagram a révélé que les utilisateurs pouvaient désormais envoyer plusieurs photos dans une seule et unique Story en passant par la nouvelle fonctionnalité Layout. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Layout est une application proposée par Instagram qui permet justement de réaliser des collages. Libre à vous, ensuite d’en faire ce que vous voulez mais le partage y est simplifié vers la plate-forme sociale de l’éditeur. Logique.

Il est plus facile que jamais de créer et intégrer des collages dans ses Stories

Avec cette annonce, Instagram intègre parfaitement Layout dans ses Stories, à la manière de Boomerang dans Instagram – qui existe toujours dans son application dédiée pour celles et ceux qui préfèrent l’utiliser ainsi -. Les utilisateurs peuvent donc envoyer entre 2 et 6 photos par collage, gérer leur agencement les unes par rapport aux autres et apporter les modifications qu’ils souhaitent, comme ils le font sur une Story classique, en dessinant à la main par-dessus, ajoutant du texte, des emoji, des GIF et autre. Cette nouvelle fonctionnalité est d’ores-et-déjà déployée, vous devriez pouvoir en profiter dès maintenant. À vous les collages simplifiés dans vos stories. Merci Instagram.