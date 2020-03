Instagram : nouvelle fonctionnalité de chat vidéo pour faire face au confinement

On le subit depuis quelques jours seulement mais le confinement durera certainement plusieurs longues semaines. Pour faire face à l'ennui qui peut s'installer, les géants de la tech sont mobilisés. C'est le cas de Instagram qui dévoile une nouvelle fonctionnalité.

Le monde fait actuellement face à une crise grave avec la pandémie du nouveau coronavirus. L’un des moyens d’endiguer la propagation du virus est de rester chez soi et de pratiquer au maximum la distanciation sociale. Cette mesure vise aussi à faciliter la tâche aux professionnels de santé et alléger la charge des hôpitaux, lesquels sont actuellement très, voire trop pour certains, sollicités. Il convient alors de trouver les moyens de s’occuper chez soi. Instagram vous permet de maintenir le lien avec une nouvelle fonctionnalité.

Instagram lance une fonctionnalité de chat vidéo

Ne pas pouvoir sortir de chez soi est un réel problème, pour tout le monde, pas uniquement les amateurs de grand air. On s’ennuie vite, on tourne en rond. Ne pas pouvoir voir ses amis ni sa famille peut être un gros fardeau. Pour aider à soulager cette peine, Instagram vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de chat vidéo. Celle-ci vise à encourager les utilisateurs à rester chez eux tout en préservant un lien social avec leurs proches.

pour regarder photos et vidéos à plusieurs en vidéo

Selon le communiqué d’Instagram : “Pour aider les gens à rester connectés, nous avons lancé le partage media, une nouvelle fonctionnalité qui permet de voir les posts Instagram avec ses proches via chat vidéo. Vous pouvez démarrer un chat vidéo en appuyant sur l’icône chat vidéo dans la boîte de réception des messages directs ou dans un fil de discussion existant. Ensuite, vous pouvez voir les photos/vidéos enregistrées, aimées et suggérées en appuyant sur l’icône photo en bas à gauche pendant un chat vidéo.” Le concept même de cette fonctionnalité n’a rien de très nouveau. Facebook avait ainsi lancé il y a quelque temps son “Watch Together” qui permet de regarder des vidéos à plusieurs. Il y a aussi l’extension Google Chrome baptisée Netflix Party qui permet la même chose pour Netflix. Les participants peuvent se retrouver et synchroniser leur flux Netflix pour regarder et échanger autour d’un film ou une série.