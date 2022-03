Instagram n’a (toujours) pas pour priorité de développer une application pour iPad

Depuis des années, Instagram gère le “problème” de l’absence d’application native pour iPad de différentes manières. L’année dernière, le directeur d’Instagram Adam Mosseri affirmait qu’une telle application pensée et conçue pour la tablette de la marque à la pomme serait quelque chose de sympathique à réaliser, mais l’entreprise semble aujourd’hui avoir d’autres projets sur lesquels travailler, des projets davantage prioritaires qu’une telle app.

Si vous espériez que 2022 soit enfin l’année de l’introduction d’une application Instagram spécialement pensée et conçue pour l’iPad, il va falloir vous faire une raison. Cela ne devrait pas être le cas. Adam Mosseri répondait récemment à Marques Brownlee sur Twitter. Ce dernier faisait remarquer que nous sommes aujourd’hui en 2022 et qu’il n’existe à ce jour toujours pas d’application Instagram pour l’iPad. Adam Mosseri a alors répondu que la raison de cette absence était qu’il n’y avait pas suffisamment d’utilisateurs sur cette plate-forme.

Selon le grand manitou d’Instagram, il n’y a donc pas suffisamment d’utilisateurs de la plate-forme sur la tablette de la marque à la pomme pour que le développement d’une app native devienne une priorité. L’homme précise par ailleurs que développer une application Instagram pour l’iPad viendrait ajouter un surcoût conséquent. En effet, développer pour des appareils différents demande souvent des projets et des équipes différentes, ce qui alourdit la facture, tant en développement qu’en exploitation.

De plus, le tweet d’Adam Mosseri suggère qu’Instagram n’est pas une entreprise aussi importante que certains pourraient le penser, affirmant qu’ils sont plus “petits que n’on ne le croit”. Tout ceci ne veut pas dire que l’on n’aura jamais d’application Instagram pour l’iPad, mais simplement que les utilisateurs de la tablette d’Apple qui rêvent d’une telle app peuvent continuer à rêver…

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things.

— Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022