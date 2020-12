Instagram Lite : la nouvelle application ne pèse que 2 Mo

L'on consomme aujourd'hui la data sans s'en rendre compte ou presque. Tout le monde n'est cependant pas logé à la même enseigne. Pour certains, la connectivité est inexistante, ou presque. Chaque Mo devant être soigneusement consommé.

Si les pays développés disposent d’infrastructures suffisamment développées pour proposer à tout un chacun, ou presque, une connexion à internet, ce n’est pas le cas partout. Certaines régions restent encore à l’écart et dans ces endroits, le simple fait de parvenir à se connecter relève du miracle. L’on fait alors très attention à la manière dont on consomme la data. Certaines applications mobiles l’ont bien compris. C’est le cas d’Instagram avec sa nouvelle application Instagram Lite.

Instagram dévoile sa nouvelle application “lite”

Tous les pays, toutes les régions d’un même pays parfois, n’ont pas nécessairement accès à une connexion à internet rapide et stable. C’est pour cette raison que certaines entreprises ont développé des versions “lite” (“légères”) de leur applications, pour une empreinte plus faible et un fonctionnement global moins gourmand aux utilisateurs vivant dans ces régions. Aujourd’hui, Instagram revient avec une nouvelle version “lite” qui n’affiche que 2 Mo sur la balance.

Et si vous vous demandez pourquoi ceci semble familier, c’est parce qu’Instagram avait justement retiré son application “lite” des stores d’applications il y a quelques mois. La plate-forme avait alors annoncé qu’elle travaillait sur une toute nouvelle version. Celle-ci est désormais prête, elle vient d’être officialisée. Au petit détail près qu’elle n’est apparemment, pour l’heure, disponible qu’en Inde.

Seulement 2 Mo, avec les fonctionnalités principales

L’application Instagram Lite fonctionne comme l’application classique, les utilisateurs ont accès à toutes les fonctionnalités principales comme le fil d’actualités et les Stories. Mais pour gagner en légèreté, les nouvelles fonctionnalités, plus accessoires, comme Reels et IGTV, ont été retirées. Tout comme les stickers basés sur la réalité augmentée que vous pouvez normalement intégrer en publiant vos Stories. Mais pour le reste, tout est fonctionnel.

Difficile de savoir si Instagram a prévu de proposer son application dans d’autres régions du monde, y compris en dehors des pays en voie de développement. Parce que, soyons clair, avoir une application “lite” de ce genre pourrait être très utile à certains utilisateurs dans des pays où la connexion à internet n’est pas un souci. Surtout à celles et ceux qui se contentent de lire leur fil d’actualité et/ou de publier du contenu de temps à autre.