Instagram Lite disparaît le temps de se refaire une beauté

Si l'on connaît bien la plate-forme Instagram, certains marchés ont droit à Instagram Lite, une version, comme son nom l'indique, plus légère. Celle-ci s'apprête à accueillir un tout nouveau design, bien mieux pensé. Voici ce que l'on sait.

Les plates-formes sociales les plus populaires aujourd’hui sont nombreuses à disposer d’une version Lite. La plupart du temps réservées à certains pays, ces versions ont été pensées et conçues pour fonctionner sur des appareils moins performants, avec des réseaux data plus capricieux, etc. Cela n’empêche pas les développeurs de faire leur maximum pour proposer des applications très abouties. Instagram Lite s’apprête ainsi à faire peau neuve.

Instagram Lite disparaît des stores

Il va falloir faire sans Instagram Lite si vous utilisiez l’application pour une raison ou pour une autre. Pendant un certain temps tout du moins. En effet, comme nous l’apprend un rapport de Android Police, Instagram a confirmé à TechCrunch que son application Lite était en cours de retrait des stores d’applications dans les pays dans lesquels elle est normalement disponible. La plate-forme aurait suffisamment appris depuis le lancement de la version Lite en 2018 pour proposer aujourd’hui une nouvelle version plus légère encore, mieux optimisée et plus efficace. Nul ne sait cependant quand ni où celle-ci apparaîtra.

Le temps de faire peau neuve

Pour l’heure, les utilisateurs qui tentent de lancer l’application Instagram Lite sont renvoyés vers l’application Instagram classique s’il ne veulent pas utiliser le client web. La disparition de l’application avait été constatée une premier fois sur Google Play à la mi-Avril. Difficile de savoir ce que reproche aujourd’hui Instagram à sa version Lite actuelle mais il y avait certains signes indiquant une telle situation. Si la taille elle-même de l’application et les besoins très limités en bande-passante ont effectivement aidé à faire télécharger Instagram Lite dans les pays où l’application était disponible – comme le Kenya, le Mexique ou les Philippines -, celle-ci n’est jamais arrivée sur des marchés majeurs comme l’Inde, qui sont pourtant les cibles toutes désignées pour de telles applications. Une application revue et corrigée pourrait aider Instagram à atteindre ces cibles.