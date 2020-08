Instagram : les QR codes disponibles dans le monde entier

Instagram avait intégré il y a quelque temps une fonctionnalité à base de QR code permettant de faciliter l'exposition des entreprises sur la plate-forme. Celle-ci est aujourd'hui disponible dans le monde entier.

Nombreuses sont les entreprises aujourd’hui à être très présentes sur les réseaux sociaux, sur les plates-formes les plus populaires tout du moins que sont Facebook, Twitter et Instagram. Cela étant dit, trouver ces entreprises requiert la plupart du temps que l’utilisateur saisisse le nom de ladite société dans Instagram, par exemple. Ce qui est tout à fait acceptable. Mais certains pourraient être trop paresseux pour le faire…

Instagram déploie ses QR codes dans le monde entier

Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez augmenter au maximum votre visibilité pour vos clients et futurs clients, sachez que Instagram vient d’étendre ses QR codes dans le monde entier. Cela signifie que, désormais, tout ce que vous avez à faire, c’est générer un QR code qui renvoie vers le profil Instagram de votre entreprise, de l’imprimer et les utilisateurs peuvent facilement le scanner avec la caméra de leur smartphone pour se voir envoyé directement sur votre profil.

Une bonne chose pour augmenter la visibilité des sociétés sur la plate-forme

Et si vous vous demandez pourquoi cela semble familier, c’est parce que Instagram avait lancé cette fonctionnalité au Japon en 2019. La plate-forme est aujourd’hui prête à la déployer dans le monde entier. Les entreprises aux quatre coins du globe peuvent donc dès à présent en profiter. Instagram avait une fonctionnalité similaire baptisée Nametag mais cette dernière est désormais dépréciée à la faveur de cette nouvelle option basée sur les QR codes.

Instagram n’est pas le premier à utiliser ces codes mais il est intéressant de les voir utilisés sur la plate-forme. Les entreprises auront ainsi davantage de flexibilité et d’options quant aux moyens d’atteindre leurs clients et à la manière dont les clients peuvent les trouver.