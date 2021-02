Instagram lance une nouvelle fonctionnalité pour mieux se protéger contre le vol de compte

Comme sur n'importe quel service web, les utilisateurs d'Instagram peuvent se faire voler leur compte. Et le récupérer n'est parfois pas chose facile.

Les piratages de compte sur les plates-formes numériques, comprenez par là les accès non autorisés auxdits comptes voire les vols de comptes, sont assez fréquents. Les plates-formes disposent d’un certain nombre d’outils pour sécuriser les accès et les identités des utilisateurs légitimes mais cela arrive encore trop fréquemment. Instagram implémente aujourd’hui une nouvelle mesure.

Instagram déploie une nouvelle fonctionnalité

Assez souvent, l’on apprend ici ou là que telle ou telle personne, plus ou moins proche, s’est fait pirater son compte Instagram. La personne responsable de ce vol en profiter fréquemment pour effacer le contenu publié par le compte. Et dans la mesure où l’on ne conserve pas toujours des sauvegardes de toutes les photos que l’on partage sur Instagram, ce genre de méfait peut être très lourd de conséquence pour un compte qui aurait beaucoup d’abonnés et énormément de publications.

pour protéger les contenus en cas de piratage de compte

Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle sur ce point. Instagram a déployé une nouvelle fonctionnalité visant à protéger les utilisateurs en cas de vol de compte. Cette fonctionnalité vient afficher les contenus “récemment supprimés”, permettant ainsi de restaurer photos, vidéos, Reels, vidéos IGTV et Stories qui pourraient avoir été supprimées de manière non intentionnelle.

Comment cela peut-il protéger contre les hackers et autres vols de compte ? Dans l’éventualité où ce genre de mésaventure vous arriverait et que vous récupériez l’accès à votre compte, vous pourriez alors restaurer les contenus qui ont été supprimés, pour peu que la suppression date de moins de 30 jours. En effet, pour supprimer de manière définitive un contenu quelconque, Instagram demande désormais à ce que les utilisateurs confirment être le propriétaire légitime dudit compte via email ou message texte.

Cela signifie que même si un hacker venait à mettre la main sur vos identifiants Instagram, et si votre téléphone et votre compte email n’ont pas été compromis, celui-ci ne sera pas en mesure de supprimer définitivement vos contenus.