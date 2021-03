Instagram introduit le sous-titrage automatique dans ses Stories

Comme n’importe quel autre logiciel, les équipes d’Instagram travaillent chaque jour à améliorer leur produit. Cela passe par de la correction de bug, par du renforcement de sécurité et par l’introduction de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, c’est une nouveauté qui fait parler d’elle. Instagram annonce en effet l’arrivée du sous-titrage automatique dans ses Stories.

Avoir des sous-titres sur les vidéos est une fonctionnalité très utile, et une option vitale pour l’accessibilité. Ceux-ci sont déjà présents sur des plates-formes de vidéos comme YouTube et aujourd’hui, il semblerait que Instagram, qui appartient à Facebook, veuille dispose d’une option similaire dans ses Stories. C’est tout du moins ce que laisse suggérer la découverte de Matt Navarra, partagée sur Twitter.

Le fonctionnement est plutôt simple. Lorsque vous créez une story, vous trouverez une option permettant d’ajouter un sticker sous-titre. Ce sticker agit comme un point d’ancrage pour les sous-titres. Les utilisateurs pourront choisir parmi différentes polices et différents styles et une fois leur choix fait, Instagram s’occupera du reste.

Cela signifie que cette fonctionnalité analysera votre voix dans la vidéo pour la transcrire automatiquement en texte. Les abonnés qui regardent votre story pourront alors lire ce que vous dites plutôt que l’écouter. Pour l’heure, impossible de juger de l’efficacité de cette retranscription. On sait cependant que l’exercice est périlleux. Les assistants numériques vocaux sont un bon exemple et nos différents accents viennent compliquer la chose.

Toujours est-il qu’il s’agit là d’une fonctionnalité très pratique. Si vous utilisez régulièrement Instagram pour des Stories, assurez-vous d’avoir la dernière version installée et vous pourrez profiter du sous-titrage automatique dès qu’il sera déployé.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories

