Instagram : il faudra avoir la permission de l’auteur avant d’intégrer une publication sur son site

Les plates-formes sociales ont rendu extrêmement simple le partage de contenu. Peut-être même trop simple. La gestion des droits d'auteur y est devenue très complexe. Aujourd'hui, Instagram prend une décision importante en ce sens.

Les lois entourant la propriété intellectuelle peuvent parfois être très confuses. Particulièrement à l’ère du numérique dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Pour certains, le concept est simple : si vous partagez publiquement du contenu sur des media sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram, techniquement, vous devriez vous attendre à ce que celui-ci soit réutilisé ou republié…

Instagram clarifie sa position quant à l’intégration de contenu sur des sites tiers

Cela étant dit, d’un autre côté, ce contenu est toujours le vôtre. Vous devriez pouvoir être en mesure de contrôler qui l’utilise et où il est utilisé. Malheureusement pour les éditeurs et utilisateurs qui usent beaucoup de l’intégration des publications Instagram sur leurs sites et autres blogs, il semblerait que la situation devienne aujourd’hui plus délicate à gérer. En effet, Instagram vient de déclarer qu’il n’offrait plus de sous-licence d’utilisation aux publications intégrées.

Dans un email envoyé à Ars Technica, on peut notamment lire : “Si nos règles nous permettent d’accorder une sous-licence, nous n’en autorisons pas pour nos API intégrées. Les règles de notre plate-forme requièrent que les tierces parties aient les droits nécessaires de la part des détenteurs [autrement dit, du créateur du post, NDLR]. Il convient donc notamment de s’assurer qu’elles aient une licence pour partager ce contenu si une licence est requise par la loi.”

Il faut désormais avoir la permission de l’auteur

Autrement dit, à partir de maintenant, si vous souhaitez intégrer un post Instagram sur votre site, il vous faudra obtenir la permission de le faire de la part de son créateur. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à une plainte pour non respect du copyright. Cette décision survient après une action en justice contre Newsweek de la part du photographe Elliot McGucken. Le media avant embarqué l’une de ses photos dans sa publication. Selon la plate-forme, la sous-licence d’utilisation accordée par Instagram s’étend à la technologie d’intégration du contenu, ce que vient précisément aujourd’hui réfuter ce communiqué.