Instagram : il est (enfin) possible de publier depuis la version desktop

Il était, depuis toujours, impossible officiellement de publier sur Instagram depuis la version web de la plate-forme. C'est désormais possible.

Instagram est l’une des nombreuses plates-formes sociales existant aujourd’hui. Celle-ci se démarque par le fait qu’elle est très largement axée sur les photos. Quiconque peut publier les clichés de son choix, accompagnés d’un texte de légende et de hashtags de son choix. Mais l’application était jusqu’à présent avant tout mobile…

Instagram permet enfin de publier directement depuis la version web

Si vous avez déjà voulu partager une photo sur Instagram, vous avez dû passer par l’application mobile. Il existe des solutions de contournement pour publier directement depuis la version desktop du site mais rien d’officiel. En mai dernier, nous apprenions qu’Instagram voulait changer les choses. Et aujourd’hui, le moment est enfin arrivé.

La fonctionnalité n’est cela dit pas encore disponible à tous

Selon des rapports de plusieurs utilisateurs, il semblerait qu’il soit enfin possible d’envoyer des photos sur Instagram directement depuis la version web de la plate-forme. Difficile de savoir à quel point le déploiement de la fonctionnalité est avancé mais celle-ci n’est, à l’heure d’écrire ces lignes, pas encore accessible à tous les utilisateurs. Soit Instagram l’a, pour le moment, limité, soit le déploiement est encore en cours.

À noter, Instagram voit encore cette fonctionnalité comme un simple test. Autrement dit, toutes les options ne sont pas encore présentes et un certain nombre de modifications pourraient être apportées dans les semaines à venir. Ou peut-être même – espérons que ce ne soit pas le cas – qu’Instagram décidera finalement de supprimer la fonctionnalité. Ceci étant dit, c’est une possibilité très pratique, les professionnels apprécieront sans nul doute.

En effet, pour certains utilisateurs qui utilisent Instagram comme portfolio, la possibilité d’éditer leurs photos ou vidéos sur desktop et de les envoyer directement leur fera gagner énormément de temps. La gestion au quotidien devrait aussi être plus efficace que via le smartphone.