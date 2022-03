Instagram ferme ses applications Boomerang et Hyperlapse

Instagram ferme ses applications indépendantes Boomerang et Hyperlapse. IGTV et Layout connaîtront-elles le même sort ?

L’évolution de nos applications et services, web ou non, s’effectuent assez régulièrement par des acquisitions d’autres entreprises. Une fois la transaction achevée, plus options. Soit la solution de l’entreprise acquise continue d’exister de manière indépendante, soit elle disparaît, le plus souvent pour être absorbée par son nouvel acheteur. De manière assez similaire, certaines entreprises lancent des fonctionnalités particulières sur des plates-formes dédiées. C’était le cas d’Instagram avec Boomerang et Hyperlapse.

Instagram ferme ses applications indépendantes Boomerang et Hyperlapse

Instagram avait lancé une application dédiée, Boomerang, pour permettre à ses utilisateurs de créer des vidéos/GIF qui tournent en boucle, et une autre, Hyperlapse, qui agit comme un timelapse avec du mouvement. Ces deux grosses fonctionnalités avaient par la suite étaient intégrée dans l’application Instagram.

Et aujourd’hui, il n’est pas franchement surprenant d’apprendre que la plate-forme a décidé de fermer les applications indépendantes Boomerang et Hyperlapse. C’est ce que nous apprennent plusieurs tweets. Ces deux applications n’apparaissent plus dans les recherches sur les magasins d’applications sur lesquels elles étaient présentes jusqu’à présent – les liens directs, eux, fonctionnent encore -.

IGTV et Layout connaîtront-elles le même sort ?

Cela signifie que si vous n’avez pas déjà l’une ou l’autre de ces applications installée sur votre smartphone, vous ne pourrez plus en profiter. Il vous faudra à la place utiliser l’application Instagram elle-même pour accéder à ces fonctionnalités. Ce n’est pas nécessairement un problème en soi, mais avoir l’option dans une application indépendante rendait plus simple la création d’un simple Boomerang ou Hyperlapse. Et dans le même temps, on comprend très bien pourquoi Instagram a pu vouloir procéder ainsi.

De fait, les seules applications indépendantes appartenant à Instagram restant encore disponibles, à part Instagram elle-même, sont donc IGTV et Layout. Et il ne serait pas surprenant d’apprendre, dans un avenir plus ou moins proche, que celles-ci ont disparu aussi. À suivre !