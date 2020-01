Instagram fait enfin disparaître le bouton IGTV de son application

Toutes les nouveautés proposées par les réseaux sociaux ne rencontrent pas le succès. Et ce malgré toutes leurs tentatives pour que leurs utilisateurs s'en servent. Nouvel exemple aujourd'hui avec Instagram et sa plate-forme IGTV.

Instagram est une formidable plate-forme pour partager des photos et des vidéos mais celle-ci impose certaines limitations qui peuvent être contraignantes pour l’utilisateur. C’est le cas notamment de la durée des vidéos qui sont envoyées sur Instagram. C’est pour cette raison que le réseau avait décidé de lancer IGTV, une plate-forme sur laquelle les vidéos peuvent être sensiblement plus longues. Une initiative qui avait notamment pour objectif de venir concurrencer les cadors du marché comme YouTube. Mais aujourd’hui, la situation semble plutôt complexe.

Instagram retire le bouton IGTV de son application mobile

Pour pousser ses utilisateurs à utiliser cette plate-forme, Instagram avait placé un bouton IGTV de manière plus que proéminente dans son application. Aujourd’hui, il s’avère que ce dernier a disparu, purement et simplement. Instagram a rapidement confirmé la nouvelle, expliquant à TechCrunch avoir effectivement retiré le bouton de son application. Cela semble suggérer que la fonctionnalité n’est pas aussi populaire que la société l’aurait voulu.

Réelle volonté d’optimiser son interface ou aveu d’échec ?

Dans le communiqué transmis à TechCrunch, un porte-parole déclarait notamment : “Tout en continuant de travailler à simplifier la tâche pour celles et ceux qui créer et qui veulent découvrir du contenu IGTV, nous avons appris que la grande majorité d’entre eux trouvent ce même contenu IGTV via les prévisualisations dans le Fil, le chaîne IGTV dans l’onglet Explorer, les profils des créateurs ou l’application dédiée. Très peu nombreux sont ceux qui cliquent effectivement sur l’icône IGTV dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application Instagram.” TechCrunch ajoute que l’application dédiée IGTV n’a été téléchargée “que” 7 millions de fois environ depuis son lancement. Loin, très loin du milliard ou presque d’utilisateurs Instagram. Le media américain précise aussi que ses concurrents comme TikTok comptabilisent déjà plus de 1,15 milliard de téléchargements sur la même période.