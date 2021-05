Instagram et Facebook lancent une fonctionnalité pour cacher le nombre de likes

Masquer le nombre de likes pour rehausser la qualité du contenu, une idée qui a fait son chemin et qui arrive aujourd'hui sur Instagram et Facebook.

Certains seraient prêts à tout, ou presque, pour obtenir un nombre conséquent de likes sur leurs publications sur telle ou telle plate-forme. Et cela a assurément conduit à un appauvrissement de la qualité des contenus proposés. En réponse, les media sociaux ont voulu tester le masquage de ces compteurs. Et il semblerait que la solution ait porté ses fruits puisqu’elle arrive sur Instagram et Facebook.

Instagram et Facebook permettent de cacher les compteurs de likes

Les likes sur une publication Facebook ou Instagram sont devenus une métrique intéressante pour jauger, de manière très grossière, des volumes d’interaction de ladite publication. Cela étant dit, certains pensent que cette “chasse aux likes” peut être une distraction, faisant perdre l’intérêt premier d’une publication sur les réseaux. Et pour certains, c’est même d’ailleurs la raison principale de leurs publications.

Pour se recentrer sur les contenus

Instagram avait commencé à tester le masquage des compteurs de likes il y a quelques années maintenant et il semblerait que la fonctionnalité soit désormais prête dans la mesure où elle vient de devenir officielle. Elle apparaît d’ailleurs sur Instagram, évidemment, mais aussi sur Facebook. Selon Facebook, la raison est que la plate-forme souhaite donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur leur compte, dissimuler le compteur de likes est une manière de le faire.

“À compter d’aujourd’hui, nous vous donnons la possibilité de cacher les compteurs de likes sur toutes les publications de votre fil d’actualité. Vous pourrez aussi cacher les compteurs de likes sur vos propres publications pour que les autres ne puissent pas voir combien de likes vos posts obtiennent. De cette manière, si vous aimez, vous pouvez vous concentrer sur les photos et les vidéos partagées plutôt que sur le nombre de likes obtenus.”

Il s’agit là d’une fonctionnalité que les utilisateurs peuvent activer ou désactiver à loisir. Autrement dit, si vous souhaitez continuer de voir les compteurs de likes, vous pouvez. Dans le cas contraire, il suffit de les désactiver. Rien de définitif.