Instagram et Facebook interdissent la promotion d’armes et e-cigarettes par les influenceurs

Il ne sera plus possible pour ces derniers de gagner leur pain en mettant en avant ces catégories de produits. Une première pour les réseaux sociaux qui n'ont jusqu'à présent pas mis en place de restrictions sur les contenus pouvant être promus.

Le secteur des “influenceurs” composé de personnalités populaires sur YouTube et les réseaux sociaux pèse 4,1 milliards de dollars dans leur économie à mesure que les marques recourent de plus en plus à leurs services payant pour le marketing. Si ni Facebook ni Instagram n’ont jusqu’à présent établis de règles sur le type de contenus qu’il était possible de promouvoir, un changement majeur est à noter. Les deux réseaux sociaux n’autoriseront en effet plus les influencers à promouvoir le vaping, le tabac ou les armes à feu sur leurs plateformes. Si les publicités directes étaient déjà bannies, une firme pouvait passer par une personnalité pour faire la promotion d’un produit, tant que la publication était signalée comme “branded content“, ou partenariat. Ces nouvelles règles seront effectives dès les prochaines semaines selon un porte-parole.

Des interdictions et des restrictions

L’entreprise a également déclaré que le contenu qui promeut des produits comme l’alcool ou les compléments alimentaires nécessitera des “restrictions spéciales” une fois que les nouvelles politiques entreront en vigueur l’année prochaine. Selon Facebook, l’entreprise développe des outils pour aider les créateurs de contenu à se conformer aux nouvelles politiques, comme la possibilité de restreindre la possibilité pour les utilisateurs de voir leur contenu en fonction de leur âge.

Les plus jeunes mieux protégés

Facebook est régulièrement sous les feux des projecteurs pour la régulation des contenus exposés aux plus jeunes. S’il est interdit de s’inscrire sur le réseau social avant l’âge de 13 ans, le plus jeune public n’en est pas moins influençable et n’a pas tendance à utiliser des bloqueurs de pubs. La protection des mineurs passera donc sur le réseau social par l’interdiction de certains contenus.