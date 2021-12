Instagram dévoile ses plans en termes de contrôle parental

Instragram dévoile ses plans pour le contrôle parental. Les premiers outils dédiés devraient arriver en mars 2022.

Il y a quelques mois, nous apprenions que Instagram avait l’intention de développer une plate-forme spécialement pour les enfants, avant, semble-t-il, de décider de mettre ce projet en pause. Pour les parents qui ont des adolescents présents sur Instagram et qui s’inquiètent du genre de contenu que leurs enfants peuvent voir et avec lesquels ils peuvent interagir, Instagram annonce aujourd’hui sa volonté d’introduire certaines fonctionnalités de contrôle parental dans son application.

Selon le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, “les parents et autres tuteurs savent ce qui le mieux pour leurs adolescents, alors nous avons l’intention de lancer nos premiers outils en mars prochain pour les aider à guider et soutenir leurs adolescents sur Instagram. Les parents et les tuteurs seront en mesure de savoir combien de temps leurs adolescents passent sur Instagram et de définir des limites de temps.”

Et Adam Mosseri poursuit en donnant quelques indications quant aux fonctionnalités en question : “Nous allons aussi proposer aux adolescents une nouvelle option pour informer leurs parents ou tuteurs s’ils signalent quelqu’un, donnant ainsi l’opportunité aux parents d’en discuter avec leurs enfants. Il s’agira là de la première version de ces outils ; nous continuerons d’ajouter davantage d’options avec le temps.” Il y aura par ailleurs des ressources supplémentaires disponibles sous la forme d’un hub pédagogique qui contiendra des tutoriels, des conseils et bien davantage.

Par ailleurs, si vous vous en souvenez, Instagram avait annoncé il y a quelque temps une fonctionnalité “faire une pause”. Cette fonction semble aujourd’hui être suffisamment aboutie puisque la plate-forme a décidé de l’activer dans un certain nombre de pays. Elle est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Espérons que toutes ces mesures permettront aux jeunes, et aux moins jeunes, d’être moins accro à la plate-forme de messagerie.