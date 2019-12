Instagram déploie un nouvel outil pour lutter contre les fake news

Les fake news sont un véritable problème de société. Leur impact est d'autant plus important que les réseaux sociaux facilitent d'autant leur propagation. Les plates-formes tentent de lutter contre ce fléau, notamment grâce à l'aide de l'intelligence artificielle.

Publier n’importe quoi sur les réseaux sociaux est d’une extrême simplicité. Et l’on se retrouve tout aussi simplement à consulter du contenu quelconque. Il n’est donc pas surprenant de constater aujourd’hui que l’on consomme l’information sans la digérer, sans la comprendre, sans la vérifier. Et il arrive donc que l’on repartage de l’information qui n’est pas avérée, 100% vérifiée. D’où les problèmes actuels des fake news et de leur impact. Instagram se dote d’une nouvelle arme.

Instagram dévoile un nouvel outil pour tenter d’endiguer le fléau des fakes news

Certains n’hésitent pas à blâmer les plates-formes des réseaux sociaux, leur reprochant de ne pas en faire suffisamment pour combattre ce problème mais Instagram, de son côté, a décidé de s’attaquer au fond du souci. L’entreprise a récemment annoncé l’introduction d’un nouvel outil capable d’identifier des publications qui contiennent de fausses informations et le cas échéant, d’empêcher les utilisateurs de partager ces posts qui pourraient véhiculer des fake news ou de la désinformation.

Intelligence artificielle et reconnaissance d’image pour identifier les publications de désinformation

Selon le communiqué officiel d’Instagram : “lorsque le contenu a été identifié comme faux ou partiellement faux par un vérificateur tiers, nous réduisons sa visibilité en le supprimant des onglets Explorer et des pages hashtag. De plus, ce contenu sera étiqueté en tant que tel pour que les utilisateurs puissent mieux décider d’eux-mêmes ce qu’ils listent, ce à quoi ils font confiance et ce qu’ils partagent. Lorsque ces étiquettes sont appliquées sur un post, elles sont visibles par tous ceux qui peuvent voir le post, où qu’ils soient dans le monde, que ce soit dans le fil, dans les profils, dans les stories ou dans les messages directs.” Et puisque Instagram véhicule majoritairement des images, l’entreprise confirme avoir mis en place des technologies de reconnaissance d’images perfectionnées pour identifier les images qui ressembleraient à d’autres préalablement marquées comme fake. Instagram travaillera aussi en étroite collaboration avec Facebook. Si le contenu a été marqué sur cette plate-forme, l’étiquette apparaîtra de la même manière sur Instagram, et vice-versa.