Instagram déploie ses badges aux créateurs américains

Instagram déploie ses badges à tous les créateurs américains. À quand en France ?

Sur des plates-formes comme Twitch, les utilisateurs peuvent faire des dons spontanés à leurs streamers préférés, une manière comme une autre de les récompenser pour leur travail. En 2020, Instagram introduisait quelque chose de similaire pour ses créateurs sous la forme de badges. Ces badges peuvent être achetés par les abonnés des streamers et ceux-ci permettent aux utilisateurs acheteurs de se différencier des autres spectateurs.

Instagram déploie ses badges à tous les créateurs américains

Cela signifie que, si un utilisateur souhaitait montrer son soutien à un créateur et obtenir son attention, acheter des badges était une manière de procéder. La bonne nouvelle, c’est que si vous êtes un créateur qui a envie d’en profiter, Instagram vient d’étendre son programme de badges à tous les créateurs américains âgés de 18 ans et plus et disposant de 10 000 abonnés et plus.

Comme dit, la fonctionnalité en question avait été lancée l’année dernière, mais elle n’était accessible qu’à certains créateurs triés sur le volet. Instagram avait augmenté la liste des concernés en octobre, mais aujourd’hui, un nouveau cap est franchi puisque tous les comptes de créateurs qui remplissent les conditions peuvent en profiter. Ces badges sont disponibles en trois “versions”, 1 $, 2 $ et 5 $. À l’heure actuelle, Instagram ne prélève aucune commission sur ces transactions et annonce avoir l’intention de procéder ainsi jusqu’à 2023, au minimum. Autrement dit, tous les créateurs conserveront l’intégralité de ces montants.

À quand en France ?

Outre les badges, Instagram travaille actuellement à la conception d’abonnements créateurs, ce qui leur permettraient de proposer du contenu accessible uniquement aux abonnés payants. Une manière supplémentaire pour les créateurs de générer des revenus.

À l’heure actuelle, nul ne sait quand les badges arriveront en France. Patience.