Instagram dépense sans compter pour attirer les créateurs de TikTok sur sa plate-forme

Instagram est une plate-forme aujourd'hui très populaire. Avec la récente fonctionnalité Reels, elle cherche à récupérer une part de l'énorme gâteau de TikTok. Et pour ce faire, elle est prête à dépenser énormément, notamment pour s'attirer les créateurs du concurrent.

Instagram travaille depuis quelque temps maintenant sur un concurrent direct à TikTok baptisé Reels. L’application est déjà lancée dans plusieurs pays, elle devrait arriver aux États-Unis le mois prochain. Difficile de savoir si elle sera aussi populaire que TikTok mais une chose est sûre, la plate-forme fait tout son possible pour que cela arrive. Et cela passe par dépenser un énorme budget auprès des créateurs de contenu.

Instagram veut attirer les créateurs de contenu de TikTok

En effet, selon un rapport de The Wall Street Journal, Instagram aurait décidé de proposer de jolies sommes d’argent aux créateurs de TikTok pour tenter de les faire venir sur sa plate-forme. L’entreprise aurait au budget de plusieurs centaines de milliers de dollars pour ces derniers. Avec des sommes plus que conséquentes qui seraient promises à celles et ceux qui sont prêts à créer exclusivement pour Reels.

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas d’exclusivité, Instagram demanderait à ces créateurs de créer du contenu qu’il publierait d’abord sur Reels avant de le proposer sur d’autres plates-formes. Ce genre de pratique est très commun dans le milieu, et c’est le moment où jamais pour Instagram de tout tenter our faire décoller Reels.

et est prêt à y mettre le prix

D’autant plus que nous avons appris récemment que le gouvernement américain envisageait de bannir TikTok à cause des tensions actuelles avec la Chine – la maison-mère de TikTok, ByteDance, est chinoise -. Dans l’éventualité où ce bannissement serait acté, voilà qui laisserait un énorme vide sur le marché. Une place que serait bien sûr prête à prendre Instagram. À suivre !