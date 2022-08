Instagram corrige un bug audio lors de l’export des Reels

L'absence d'audio sur les Reels téléchargés n'est pas intentionnelle selon Meta. L'entreprise travaille à corriger le problème. Un correctif devrait arriver sous peu.

Meta l’affirme : elle n’a pas intentionnellement coupé la piste audio des vidéos Reels téléchargées pour empêcher les utilisateurs de les exporter vers TikTok. Telle est, en substance, la teneur du communiqué transmis à The Verge tout récemment. Un porte-parole de l’entreprise cite un “bug audio” comme cause de cet incident et explique qu’un correctif est en préparation.

Le site américain rapportait il y a quelques jours que les utilisateurs qui voulaient exporter leurs Reels vers une autre application (comme TikTok) étaient contraints de publier tout d’abord les vidéos – ou de risquer de perdre la piste audio -. Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Instagram pouvaient prendre une vidéo et l’éditer via les outils proposés par Reels et choisir de les envoyer pour publication autre part.

Bien que Meta espère pouvoir positionner Reels comme le futur d’Instagram et de Facebook, le géant américain lutte activement pour la couronne face à l’application la plus populaire pour les vidéos au format court, TikTok. Les créateurs et les marques publient souvent leurs Reels sur leurs comptes TikTok (ou inversement), Instagram et Facebook n’étant, de fait, plus les destinations exclusives de ces contenus.

L’entreprise travaille à corriger le problème

TikTok offre à ses utilisateurs la possibilité de publier facilement leurs vidéos sur d’autres plates-formes, y compris en tant que Reels Facebook et Instagram, mais pour faire l’opération inverse sur les plates-formes appartenant à Meta, il faut télécharger d’abord la vidéo manuellement. Reels et TikTok ont des outils d’édition différents, il est assez facile de comprendre pourquoi un utilisateur pourrait vouloir éditer sur une plate-forme particulière et publier sur une autre, sans parler du fait que cela fait tout simplement gagner du temps.

Un correctif devrait arriver sous peu

Meta travaille encore à corriger ce bug audio sur Reels, selon un communiqué d’un porte-parole de l’entreprise transmis à Engadget. Ce souci semble n’affecter que les utilisateurs d’iPhone. “À cause d’un bug, l’option de téléchargement de Reels ne fonctionne pas comme prévu pour les utilisateurs iOS et, dans certains cas, l’audio est absent des fichiers téléchargés – nous travaillons à corriger le problème aussi rapidement que possible”, expliquait la firme de Menlo Park dans son communiqué.