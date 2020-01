Instagram Boomerang ajoute enfin des outils d’édition et autres effets

Boomerang est un service permettant de réaliser des mini vidéos en boucle et de les partagez avec vos amis. La fonctionnalité est très sympathique, elle est d'ailleurs très utilisée. Aujourd'hui, Instagram vient l'enrichir de certains outils très bienvenus.

Depuis quelque temps, des rumeurs suggéraient que Instagram s’apprêtait à agrémenter son service et application Boomerang de plusieurs fonctionnalités très utiles. Il s’avère que ces rumeurs avaient vu juste. La plate-forme vient d’introduire un certain nombre d’outils créatifs visant à faciliter l’édition et l’ajout d’effets sur les vidéos que vous créez via Boomerang. Un ajout très demandé par les utilisateurs. Présentation des nouveautés.

Instagram intègre enfin de nouveaux outils d’édition pour les vidéos Boomerang

Parmi les nouveaux outils, on citera notamment la possibilité de rogner la vidéo. Comme les outils du même nom dans votre éditeur favori, vous pouvez ainsi décider du moment exact où démarre la vidéo et où elle s’arrête. Plus besoin de reprendre encore et encore l’enregistrement pour que votre boucle s’enchaîne parfaitement. Boomerang accueille aussi trois nouveaux effets spéciaux, y compris SlowMo (avec une vitesse de lecture réduite de moitié), Echo (un effet pour donner du mouvement) et Duo (une apparence déformée). Simple mais efficace et toujours appréciable. Vous aurez ainsi davantage de possibilités pour réaliser vos boucles vidéo.

De quoi relancer l’utilisation du service ?

Comme TechCrunch le précise, ces effets (comme certaines fonctionnalités d’édition) ne sont pas nouveaux. Snapchat en propose certains depuis 2015 et TikTok les a aussi depuis son lancement. Cela étant dit, le fait de les intégrer directement dans Boomerang pourrait donner une raison supplémentaire d’utiliser le service et l’application. A fortiori si vous en aviez marre de devoir utiliser toujours les mêmes animations dans vos posts et Stories. Quant à savoir si cela permettra de relancer l’utilisation de Boomerang auprès des utilisateurs d’Instagram, difficile à dire. C’est en tout cas une très bonne chose que le service s’étoffe, il faut l’admettre.