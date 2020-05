Instagram ajoute de nouveaux outils contre le cyber-harcèlement

Le cyber-harcèlement n'est pas nouveau mais avec l'explosion des réseaux sociaux, il a malheureusement pris de l'ampleur. Les plates-formes prennent des mesures, et celles-ci s'améliorent régulièrement. C'est le cas aujourd'hui sur Instagram.

Instagram déploie de nouvelles fonctionnalités

L’un de ses nouveaux outils est la possibilité désormais offerte de supprimer des commentaires par lot. Jusqu’à présent, il fallait supprimer les commentaires les un après les autres. Ce qui peut être extrêmement fastidieux si vous avez beaucoup d’abonnés et des centaines voire des milliers de commentaires à supprimer. Il devient aussi possible, dans le même esprit, de bloquer plusieurs comptes en une seule action. Là encore, voici une nouveauté qui devrait être très appréciée.

pour lutter contre le cyber-harcèlement et encourager les bonnes pratiques

Pour encourager à rester positif sur sa plate-forme, Instagram va aussi introduire un nouvel outil permettant à l’auteur d’épingler un commentaire. Celui-ci deviendra le premier visible pour tous. Autrement dit, si vous avez reçu un commentaire particulièrement sympathique ou utile, vous pourrez l’épingler pour qu’il soit visible au plus grand nombre. Enfin, Instagram a décidé de simplifier le choix de qui peut taguer ou mentionner dans les publications. Les tags et autres mentions sont parfois utilisées à outrance, notamment dans le cas d’un cyber-harcèlement. Avec cette nouvelle mise à jour, l’utilisateur peut choisir qui peut le taguer. Ces changements devraient déjà avoir été déployés. À tester !